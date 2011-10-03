Лідером електоральної підтримки у Києві на сьогодні є Попов

Лідером електоральної підтримки у Києві на сьогоднішній день є голова Київської міської держаної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Про це повідомила соціолог, голова правління центру «Соціальний моніторинг» Ольга БАЛАКІРЄВА на прес-конференції в УНІАН, презентуючи дані вересневого моніторингу громадської думки: «Кияни про соціально-економічну ситуацію в місті, життя в столиці та електоральні орієнтації».

Згідно з результатами дослідження, якби вибори Київського міського голови відбулися в найближчу неділю, то за О.ПОПОВА віддали б голоси 19,7% киян. На другому місці - лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО – за нього готові проголосувати 13,7% опитаних.

Водночас лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО та лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО не були включені до опитування.

Також О.БАЛАКІРЄВА зауважила, що під час опитування респондентам пропонували відповісти на запитання: за кого вони б проголосували, якби їх кандидат не був включений до бюлетеню. Таким чином, зауважила соціолог, було виявлено, що О.ПОПОВ має потенціал отримати ще 10%, а В.КЛИЧКО - 8,1%.

Трете місце, відповідно до даних дослідження, посів лідер «Сильної України» Сергій ТІГІПКО із 9,7%, далі, відповідно, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК (7,9%), народний депутат, екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (7,4%), лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК (2,3%), віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО (2,4%), лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО (2,1%), лідер партії ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК (2,2%), народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА (2,0%).

Решта кандидатів не набрали б й 1 відсотка, в тому числі і діючий мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з 0,6% підтримки.

Водночас, як повідомив директор центру «Соціальний моніторинг» Дмитро ДМИТРУК, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ очолює рейтинг недовіри киян. Баланс недовіри до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО становить мінус 86,4%.

Д.ДМИТРУК зауважив, що в цілому ставлення киян до основних політиків як місцевого, так і державного рівня характеризується переважною недовірою до всіх них без виключення. Найменший баланс довіри-недовіри має О.ПОПОВ і становить мінус 3,3%. На другому місці, знову ж таки, В.КЛИЧКО з мінус 12,9%.

В середині списку, після А.ЯЦЕНЮКА, Ю.ТИМОШЕНКО, С.ТІГІПКА та спортсмена Василя ВІРАСТЮКА, опинився Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з мінус 38,3% балансу довіри, ще нижче - прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ (мінус 42,1%) та голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН (мінус 60,7%).

Якби у цю неділю відбулись вибори до Київської міської ради, то перше місце посіла б Партія регіонів із 16,8% підтримки, друге - партія «Батьківщина» - 14,3%, на третьому - партія «УДАР» 11,7%.

О.БАЛАКІРЄВА зауважила, що порівняно з червнем, рейтинг Партії регіонів зростає, «Батьківщини» - падає, а партії «УДАР» залишається практично без змін. Також долають тривідсотковий бар’єр партія «Сильна Україна»(8,6%), партія «Фронт змін» (7%), Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (3,7%) та Європейська партія України (3,1%). На межі проходження 3% бар’єру перебувають «Громадянська позиція» (2,6%) та Народна партія (2,3%).

Також соціологи поінформували, що, базуючись на проведеному дослідженні, вони можуть прогнозувати, що явка на наступних виборах у столиці становитиме 60-65%.

Опитування проводилось центром «Соціальний моніторинг» з 20 по 26 вересня 2011 року. Всього опитано 1210 респондентів, які прописані в Києві. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента «віч-на-віч». Похибка вибірки не перевищує 3%.