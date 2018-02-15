Кличко вшанував пам'ять воїнів-інтернаціоналістів, поклавши квіти до пам'ятника у Києві

Мер столиці зазначив, що через війну в Афганістані пройшли 160 тисяч українців, зокрема, 12,5 тисяч киян.

Мер Києва Віталій Кличко разом з представниками уряду України взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у Києві.

Міський голова зазначив, що через війну в Афганістані пройшли 160 тисяч українців, зокрема, 12,5 тисяч киян. Загинуло більше 3 тисяч наших співгромадян, в тому числі 126 киян. Віталій Кличко також нагадав про великий внесок афганців під час подій Революції гідності, повідомляє прес-служба столичного голови.

“Під час Революції гідності ви не стояли осторонь та пішли боротися з режимом Януковича, захищати мирний протест на Майдані. І ми всі добре пам’ятаємо внесок «афганської сотні» у цю справу”, - додав Кличко. “А вже під час війни на сході ви одними з перших пішли як добровольці захищати нашу державу та передавали свій досвід молодим хлопцям”, - сказав мер.

Також мер звернув увагу на те, що 400 афганців-киян захищали територіальну цілісність нашої держави на сході України, двоє з них загинули. Як заявив мер столиці, тепер завдання влади - зробити все, аби забезпечити соціальну підтримку і гідне життя для воїнів-афганців у нашому місті.