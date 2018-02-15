Кличко візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де проведе ряд двосторонніх зустрічей

Під час конференції запланована низка двосторонніх зустрічей Віталія Кличка з провідними представниками політичних та ділових кіл.

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у відкритті і роботі Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка відбудеться 16-18 лютого.

Тема цьогорічного заходу - “Майбутня роль Євросоюзу як глобального гравця та його взаємовідносини с Росією та США”.

Під час конференції запланована низка двосторонніх зустрічей Віталія Кличка з провідними представниками політичних та ділових кіл, зокрема, зі Спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, Федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцом, головою групи Християнсько-соціальний союз Німеччини у Бундестазі Олександром Добриндтом. Відвідає Кличко і прийом мера Мюнхена Дітера Райтера, який традиційно відбувається в рамках конференції.

Також мер Києва візьме участь у дискусії конференції “Форум безпеки та миру за підтримки Міжнародного Союзу Демократів та Міжнародного Республіканського Інституту” за участі Спецпредставника США Курта Волкера, директора Міжнародного Республіканського Інституту Дена Твіннінга, члена парламенту Канади Тоні Клемента та ланчі на запрошення Ялтинської Європейської Стратегії, де обговорюватимуть питання та виклики, які стоять перед національною безпекою України.