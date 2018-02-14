У Києві орендували місце під торгівельну точку за рекордні 840 тисяч гривень в рік

Виходячи з діючих у столиці правил, підприємець вже заплатив місту 420 тисяч гривень заздалегідь, за півроку роботи.

У Києві підприємець орендував місце під точку пересувної торгівлі за 840 тисяч гривень в рік, що є рекордною сумою.

Право на оренду торгового місця підприємець виграв на відкритих торгах, повідомив радник мера Києва, народний депутат Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook.

«У Києві новий рекорд: на біржових торгах за право розмістити точку пересувної торгівлі підприємець дав 840 тисяч гривень! Дана точка буде знаходитися на станції метро «Арсенальна», її площа 4 квадратних метри, функціональне призначення – швидке харчування», – написав народний депутат.

За його словами, виходячи з діючих у столиці правил, підприємець вже заплатив місту 420 тисяч гривень заздалегідь, за півроку роботи.

«Це єдина продана точка пересувної торгівлі біля станції метро «Арсенальна». Таких підприємців місто буде захищати і оберігати», – пообіцяв Білоцерківець.

Також радник Віталія Кличко нагадав, що місто визначає комплексну схему розміщення точок пересувної торгівлі, а право на розміщення продає з біржових торгів через інтернет. При цьому в торгах може прийняти участь будь-який бажаючий.

«Київ єдине місто в Україні, де при визначенні того, хто отримує право розміщувати пересувну точку торгівлі, використовується принцип чистої монетизації, без яких-небудь інших соціальних факторів, які можуть стимулювати корупцію», – підкреслив парламентарій.