Асоціація міст має напрацювати механізми погашення заборгованості з різниці в тарифах ЖКГ - Кличко

Кличко наголосив, що протягом 2017 року так і не була остаточно вирішена проблема погашення заборгованості з різниці в тарифах, що виникла ще до 1 січня 2016 року.

Асоціація міст України має напрацювати реальні механізми погашення заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що утворилися протягом 2016-2017 років.

Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко під час засідання правління АМУ, повідомляє прес-служба столичного голови.

«Однією із найболючіших для місцевого самоврядування є проблема заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги. І ми маємо в найкоротші терміни вирішити це питання», - сказав Віталій Кличко.

Кличко наголосив, що протягом 2017 року так і не була остаточно вирішена проблема погашення заборгованості з різниці в тарифах, що виникла ще до 1 січня 2016 року. Він нагадав, що в Держбюджеті минулого року були передбачені 5 млрд грн на ці цілі, а також законодавчо визначений механізм погашення. «Фактично, минулого року, було використано на погашення заборгованості лише 1,7 млрд грн. При цьому близько 95 % коштів пішло підприємствам теплопостачання. А ще 1,8 млрд у грудні 2017 спрямовані на погашення заборгованості за електроенергію «Вода Донбасу», - зауважив голова Асоціації міст.

«Виникла також і проблема погашення заборгованості з різниці в тарифах за 2016 - 2017 роки. І, за даними Мінрегіону, ця цифра складає близько 11 млрд. грн. по теплокомуненерго та близько 2 млрд. грн. по підприємствах водопостачання та водовідведення», - додав Кличко.

За його словами, механізм визначення та погашення заборгованості з різниці в тарифах, починаючи з 2016 року, відсутній. Він зауважив, що це сталося через законодавчу норму щодо недопустимості встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні нижчому за економічно обґрунтований.

Серед шляхів вирішення проблеми - напрацювання змін до законодавства та виділення коштів в Держбюджеті на погашення заборгованості з різниці в тарифах перед підприємствами тепло- та водопостачання за минулі періоди. Для вивчення ситуації та напрацювання пропозицій щодо погашення існуючої заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги за 2016 - 2017 роки Правління Асоціації створило робочу групу. До її складу увійшли мери низки міст.