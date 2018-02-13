Контроль енергоспоживання в школах та дитсадках допоможе Києву щорічно економити більше 300 мільйонів гривень

Загальні витрати за тепло в закладах освіти столиці цього року склали близько 800 мільйонів гривень.

Столична влада продовжує запроваджувати в школах та дитсадках унікальну для України систему дистанційного контролю енергоспоживання. На сьогодні така система працює у 400 закладах бюджетної сфери столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування столичного дитсадка №402, де встановлено систему дистанційного контролю за споживанням тепла.

Завдяки цій програмі можна дистанційно моніторити температуру в приміщеннях, управляти обладнанням індивідуального теплопункту в школах чи дитсадках, вчасно виявляти порушення у роботі системи, а головне – оперативно реагувати на зміну погоди та графіка роботи закладу. Тобто вночі або під час канікул, коли навчання не проводиться, рівень енергоспоживання можна знижувати до необхідного технічного мінімуму, передає прес-служба Кличка.

«В п’ять разів пересічний українець витрачає більше енергії, ніж пересічний європеєць. Я впевнений, що нові, сучасні технології, ми повинні використовувати всюди. І зараз Київ є прикладом для інших міст. Ми зараз переходимо до системи «Розумне місто», - заявив Віталій Кличко.

Дитсадок №402 збудований ще 55 років тому і мав безліч технічних проблем. Приміщення постійно були прохолодним. Два роки тому тут провели утеплення фасаду та вікон. У 2017 встановили систему дистанційного контролю енергоспоживання. Це дало змогу покращити рівень комфортного перебування дітей в приміщеннях.

«Завдяки термосанації ми відродилися. В нас були старі вікна. Приміщення було дуже холодним. А тепер - дуже тепло. Ми дуже задоволені. Плата за споживання енергоресурсів суттєво зменшилася», - розповіла завідуюча дитсадка Валентина Яценко.

Загальні витрати за тепло в закладах освіти столиці цього року склали близько 800 мільйонів гривень. Оснащення теплових пунктів системами погодного регулювання дають економію енергоспоживання в обсязі 25-30 відсотків. Як кажуть фахівці, налагодивши автоматику лише за період зимових канікул вдалося зекономити 1,5 мільйона гривень. А система моніторингу дасть змогу ще додатково зекономити 10 відсотків.

«Ця система доводить, що використовуючи сучасні технології, ми економимо 30-40 відсотків енергії. Це означає, що 300 мільйонів гривень на рік ми можемо економити. А це кошти на будівництво двох дитячих садків. Не використовуючи цю систему, ми ці гроші викидаємо у повітря», - зазначив Віталій Кличко.

Під час відвідування садочку мер Києва підписав Меморандум про партнерство між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Київською міськдержадміністрацією щодо запровадження систем енергоменеджменту в бюджетній сфері для підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ.