У Києві обмежать вхід на станцію метро "Святошин" через капремонт

Містян попереджають, що під час ремонту в години "пік" можливе часткове обмеження входу у робочий вестибюль станції.

На станції київського метрополітену «Святошин» 24 лютого 2018 року (субота) буде розпочато капітальний ремонт.

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен». Роботи триватимуть до жовтня цього року.

«Вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюватимуть. У години «пік» для уникнення скупчення людей можливе часткове обмеження входу у робочий вестибюль (вихід до залізничної станції, проспекту Перемоги та речового ринку)», - попереджає метрополітен.

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У ході капремонту на станції заплановано встановлення ліфтів для маломобільних груп населення.

У метрополітені приносять вибачення за незручності та просять киян та гостей міста за можливості скористатися іншими станціями у період проведення робіт.

Як зазначається у повідомленні, станцію «Святошин» було відкрито у 1971 році. З того часу капітальний ремонт не проводився.

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