У Києві обмежать вхід на станцію метро "Святошин" через капремонт
На станції київського метрополітену «Святошин» 24 лютого 2018 року (субота) буде розпочато капітальний ремонт.
Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен». Роботи триватимуть до жовтня цього року.
«Вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюватимуть. У години «пік» для уникнення скупчення людей можливе часткове обмеження входу у робочий вестибюль (вихід до залізничної станції, проспекту Перемоги та речового ринку)», - попереджає метрополітен.
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У ході капремонту на станції заплановано встановлення ліфтів для маломобільних груп населення.
У метрополітені приносять вибачення за незручності та просять киян та гостей міста за можливості скористатися іншими станціями у період проведення робіт.
Як зазначається у повідомленні, станцію «Святошин» було відкрито у 1971 році. З того часу капітальний ремонт не проводився.
Раніше Кличко назвав строки будівництва двох нових станцій метро на Виноградар.