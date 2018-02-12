Київ оновить Пейзажну алею та з’єднає мостом Володимирську гірку з Аркою дружби народів

Мер Києва Віталій Кличко зауважив, що у пріоритетах фінансування цього року – медицина, освіта та міська інфраструктура​.

Серед пріоритетних напрямків розвитку, на які спрямовуватимуть значні кошти в столиці цього року, - медична та освітня сфери, оновлення і будівництво міської інфраструктури.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Київ”, передає прес-служба столичного голови.

“Ми отримали Київ з величезними боргами – майже 27 мільярдів гривень! За ці роки ми скоротили борг більш, ніж удвічі. І ми майже вдвічі збільшили бюджет міста. Три роки тому він складав 27 мільярдів, а кошторис на цей рік - майже 50. Нарешті ми маємо фінансові можливості, щоб втілювати зміни. Нам потрібно фінансувати медицину, освіту, відновлювати інфраструктуру, яка перебуває в занедбаному стані”- заявив Кличко.

Зокрема, мер нагадав, що фінансування цих трьох пріоритетних сфер значно збільшили вже в минулому році. В сфері освіти місто продовжує фінансувати будівництво та ремонт шкіл і дитсадків. “Три роки тому черга в дитячі садки була 15 тисяч дітей. Зараз ми в три рази зменшили чергу. Але наше завдання – не збавляти темпів. І я переконаний, що черги в дитячі садки в Києві через кілька років не повинно бути. Це наше завдання”, - відзначив столичний голова.

Продовжить столична влада і оновлення міської інфраструктури. Зокрема, капітальний ремонт київських доріг. Так, минулого року в столиці відновили 300 кілометрів доріг та проїздів, а цього року планують відремонтувати не менше. “В минулому році ми капітально відремонтували 302 кілометри доріг, у цьому році плануємо ні в якому разі не зменшувати темпи ремонту. І таку ж кількість – близько 300 кілометрів ми зробимо і у 2018 році”, - наголосив мер.

До того ж, Кличко звернув увагу, що в столиці близько 70 мостів знаходяться в передаварійному стані, а більше 20 тисяч кілометрів комунікацій і труб, які в місті не міняли і не ремонтували протягом останніх 30-40 років, потребують оновлення. І місто приділятиме увагу цій проблемі.

Також, за словами Кличка, в планах на 2018-й заміна вагонів фунікулеру, яким уже більше 50-ти років, на нові і сучасні, з системою кондиціонування, Wi-Fi. Також місто планує відкрити оновлену Алею художників та оновити Пейзажну алею, збудувати пішохідний міст, який з’єднає Володимирську гірку та Арку Дружби народів.

Мер столиці нагадав, що від забудови був врятований та переданий до комунальної власності легендарний стадіон “Старт”, реконструкцію якого планують розпочати теж цього року.

“Ми будемо відкривати нові школи, дитячі садки, оновлювати дороги та інфраструктуру, будемо змінювати наше місто. І наше завдання зробити Київ європейською столицею”, - підсумував Кличко.