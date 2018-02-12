На підтримку соціально незахищених киян міська влада цього року направить більше, ніж 1,75 мільярда гривень

13:23, 12 лютого 2018
Київ
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dnepr24.com.ua

Влада міста Києва збільшила фінансування цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» майже на 200 мільйонів гривень. Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Таким чином загальна сума фінансування цієї соціально важливої програми в 2018 році складатиме 1 мільярд 750 мільйонів гривень. «Ми повинні підтримувати незахищені верстви населення. Частина цих коштів йде на компенсації проїзду у громадському транспорті. Це також соціальний хліб і 200 кіосків по місту, де можна купити хліб по соціально низьким цінам. Це 300 найменувань ліків в аптеках «Фармація», ціна на які на 30 відсотків нижча, ніж на такі самі ліки в комерційних аптеках», - зазначив Віталій Кличко, передає його прес-служба.

За словами мера, традиційно цього року буде надано адресну соціальну матеріальну допомогу до визначних дат та свят окремим категоріям населення, ветеранам війни. На ці потреби з бюджету виділили понад 100 мільйонів гривень. Охопить ця допомога 190 тисяч осіб.  24 мільйона гривень буде надано на забезпечення путівками у санаторії пільгових категорій громадян.  Близько 900 тисяч осіб, в рамках програми «Турбота. Назустріч киянам», отримають компенсацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом.  

«На жаль, соціальні державні програми скорочені. Якщо раніше проїзд компенсувався з державного бюджету, зараз пільговий проїзд вже перекладено на місцеві бюджети. І велика частина – це відповідальність місцевої влади - Київської міської адміністрації та мерії», - підкреслив мер Києва.

Аби дізнатися про можливість отримання допомоги, потрібно звернутися в центри соціального захисту. Там, за словами Віталія Кличка, можна отримати детальну інформацію.

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