На підтримку соціально незахищених киян міська влада цього року направить більше, ніж 1,75 мільярда гривень

Традиційно цього року буде надано адресну соціальну матеріальну допомогу до визначних дат та свят окремим категоріям населення, ветеранам війни.

Влада міста Києва збільшила фінансування цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» майже на 200 мільйонів гривень. Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Таким чином загальна сума фінансування цієї соціально важливої програми в 2018 році складатиме 1 мільярд 750 мільйонів гривень. «Ми повинні підтримувати незахищені верстви населення. Частина цих коштів йде на компенсації проїзду у громадському транспорті. Це також соціальний хліб і 200 кіосків по місту, де можна купити хліб по соціально низьким цінам. Це 300 найменувань ліків в аптеках «Фармація», ціна на які на 30 відсотків нижча, ніж на такі самі ліки в комерційних аптеках», - зазначив Віталій Кличко, передає його прес-служба.

За словами мера, традиційно цього року буде надано адресну соціальну матеріальну допомогу до визначних дат та свят окремим категоріям населення, ветеранам війни. На ці потреби з бюджету виділили понад 100 мільйонів гривень. Охопить ця допомога 190 тисяч осіб. 24 мільйона гривень буде надано на забезпечення путівками у санаторії пільгових категорій громадян. Близько 900 тисяч осіб, в рамках програми «Турбота. Назустріч киянам», отримають компенсацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом.

«На жаль, соціальні державні програми скорочені. Якщо раніше проїзд компенсувався з державного бюджету, зараз пільговий проїзд вже перекладено на місцеві бюджети. І велика частина – це відповідальність місцевої влади - Київської міської адміністрації та мерії», - підкреслив мер Києва.

Аби дізнатися про можливість отримання допомоги, потрібно звернутися в центри соціального захисту. Там, за словами Віталія Кличка, можна отримати детальну інформацію.