Цього року Київ закупить близько 100 одиниць дорожньої спецтехніки

Щоб снігоприбиральна техніка могла ефективно прибирати місто, столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Цього року столична влада планує придбати близько 100 одиниць дорожньої спецтехніки, зокрема, снігоприбиральної, для того, щоб швидше і ефективніше прибирати місто під час негоди.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу «Київ», передає прес-служба столичного голови.

Міський голова зауважив, що столична влада закуповує сучасну снігоприбиральну техніку, яка допомагає забезпечувати належну життєдіяльність Києва.

«Наше завдання під час снігопадів - чистити не лише ключові артерії та дороги, а й пішохідні зони, тротуари, міжквартальні поїзди. Поступово ми збільшуємо чисельність техніки, але потреби залишаються великими. Коли випадає сніг, ми робимо все, щоб швидко його прибрати, аби пересування містом було зручним», - сказав Кличко.

При цьому, зауважив він, щоб снігоприбиральна техніка могла ефективно прибирати місто, столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Крім того, мер Києва закликав киян під час негоди не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

Віталій Кличко зауважив, що Київ витрачає значні кошти на закупівлю снігоприбиральної техніки, оскільки вона працює ефективно. Зокрема, у 2016 році придбано 30 тракторів для комунальних керуючих компаній, а минулого року кількість габаритної снігоприбиральної техніки збільшена ще на 32 одиниці. «Але потреби в техніці залишаються ще досить великими. Нам вдвічі потрібно збільшити снігоприбиральний автопарк «Київавтодору» і, як мінімум, в 10 разів збільшити кількість техніки, яка прибирає міжквартальні проїзди та пішохідні зони», - сказав Віталій Кличко.

Загалом до зимового сезону «Київавтодор» підготував 377 одиниць снігоприбиральної техніки. Комунальні керуючі компанії в районах підготували 335 одиниць техніки: 195 тракторів та 140 одиниць малої механізації. У разі потреби місто залучатиме до прибирання снігу техніку 160 підрядних організацій, з якими підписані договори. «І на цей рік ми запланували придбати близько 100 одиниць дорожньої спецтехніки, зокрема і снігоприбиральної», - наголосив мер Києва.

Кличко також нагадав, що нині під час негоди є можливість контролювати, яким чином відбувається розчистка міста від снігу. Допомагає це робити система відеоспостереження. Зокрема, здійснюється моніторинг місцезнаходження та режиму роботи снігоприбиральної техніки за допомогою GPS-трекерів, які встановлені на комунальну спецтехніку, зокрема, і снігоприбиральну.

«Ми робимо все, щоб усі комунальні служби під час негоди ефективно працювали. Минулого року, коли під час снігопадів «зупинилися» деякі міста - Дніпро, Одеса, то всі 100 відсотків комунального транспорту Києва вийшли на маршрути», - підкреслив Віталій Кличко.