Після реконструкції 5-й пологовий будинок стане сучасним перинатальним центром​ - Кличко

Мер відзначив, що медзаклад приймає також вагітних високого ризику та породіль з ускладненнями з усього міста та України загалом.

Мер Києва Віталій Кличко відвідав Київський пологовий будинок №5 і оглянув, як триває реконструкція, після якої пологовий стане сучасним перинатальним центром 3-го рівня. Також Кличку показали нове обладнання для відділення інтенсивної терапії і реанімації новонароджених.

“Ми перебуваємо в одному з найбільших пологових будинків у Києві. Більше 4 тисяч немовлят минулого року народилися у цьому пологовому. Я з великим задоволенням заїжджаю сюди час від часу, спілкуюся з головним лікарем, з'ясовую, які тут проблеми і яка допомога потрібна. Можу сказати, що це людина, яка турбується про своїх пацієнтів і про свій заклад. Це приклад того, якими пологові і лікарні у Києві мають бути, - зазначив Віталій Кличко. - Зараз тут триває реконструкція, щоби цей пологовий був ще кращим, закуповується нове обладнання. Цей заклад стане одним з трьох сучасних перинатальних центрів, які ми створюємо в столиці”, - сказав Кличко, передає його прес-служба.

Мер відзначив, що медзаклад приймає також вагітних високого ризику та породіль з ускладненнями з усього міста та України загалом.

Віталій Кличко наголосив, що сучасна медицина неможлива без сучасного обладнання, тож столична влада, проводячи капітальні ремонти у лікарнях, також спрямовує значні кошти на закупівлю нового обладнання. Частину обладнання для нового перинатального центру вже закуплено. Зокрема придбано обладнання для відділення інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Надсучасний рентгенівській апарат, який дозволяє проводити обстеження дітей, без шкоди для здоров’я. Лікарня отримала систему ультразвукової діагностики. Для екстрених випадків придбано апарат штучної вентиляції легень та систему інтенсивної терапії для новонароджених. На території пологового будинку вже збудували кисневу станцію для порятунку немовлят.

Також з кінця грудня 2017 року у Києві було запроваджено систему раннього скринінгу новонароджених дітей на предмет виявлення вад слуху на медичному обладнанні закупленому за кошти міського бюджету у 2017 році - 8 систем скринінгу слуху для всіх пологодопоміжних закладів охорони здоров’я та Міського медичного центру проблем слуху та мовлення «СУВАГ». Зокрема, у Київському міському пологовому будинку № 5 було проведено 197 скринінгових досліджень у новонароджених на вади слуху станом на 1 лютого з моменту запровадження.

Кличко подивився, як немовлятам робили скрінінгове дослідження.

Також мер поспілкувався з лікарями загальної практики сімейної медицини, неонатологами і акушерами-гінекологами, які проходять навчання у тренінговому центрі у Пологовому будинку №5.

Тренінгові центри створені для підвищення рівня підготовки лікарів у столиці і працюють на базі Перинатального центру та Київських пологових будинків №2 та №5.

“Це дуже добре, що такі центри є. Адже потрібно, щоби сімейний лікар надавав фахову і сучасну консультацію, зокрема вагітним жінкам і породіллям”, - зазначив Віталій Кличко.

У свою чергу головний лікар Київського пологового будинку №5 Михайло Макаренко відзначив, що перша черга реконструкції медзакладу завершиться вже цього року. “Ми зараз були у серці перинатального центру. Першу чергу реконструкції ми завершимо цього року. А в 2019-му році закінчимо другий етап і, думаю, наприкінці 2019-го початку 2020-го року ми побачимо те, про що ми мріяли, - новий, найсучасніший перинатальний центр”, - зауважив Михайло Макаренко.