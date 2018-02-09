На боротьбу зі снігом в Києві на вулиці вивели 270 одиниць техніки та 29 бригад

Фахівці «Київавтодору» уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі та вживають усіх заходів для організації безпечних умов пересування столицею для водіїв і пішоходів.

Із вечора 8 лютого, щоб не допустити утворення слизькості та снігових накатів, автодорівці обробляли посипальними матеріалами дороги та вулиці столиці. Першочергово – мости, шляхопроводи, спуски та підйоми, магістральні вулиці та вулиці, якими курсує громадський транспорт.

Про це повідомили в КК «Київавтодор».

У комунальній корпорації уточнили, що вночі для оперативного прибирання від снігу широких магістралей міста їх розчищали великими та малими колонами снігоприбиральної техніки.

Для обробки та очищення тротуарів і зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства «Київавтодору», залучили трактори зі спеціальним снігоочисним обладнанням, новітню техніку європейського виробництва «Bucher». Усього до роботи залучили 270 одиниць снігоприбиральної техніки корпорації та 29 бригад із ручного прибирання.

Читайте такожКличко: Міський штаб працюватиме цілодобово, щоб оперативно ліквідовувати наслідки снігопадів

Зранку 9 лютого дорожники продовжують працювати в посиленому режимі: очищають від снігу вулиці місцевого значення та підходи до пішохідних переходів.

Фахівці «Київавтодору» уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі та вживають усіх заходів для організації безпечних умов пересування столицею для водіїв і пішоходів.

Нагадаємо, що прибирання й обробку прибудинкових територій забезпечують 3819 працівників житлово-експлуатаційних дільниць. Загалом у столиці для подолання наслідків негоди готові понад 600 одиниць снігоприбиральної техніки.