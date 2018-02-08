Минулого року у Києві було відкрито велотрек та оновлено 120 парків

Кличко нагадав, що оновлений велотрек, який відкрили у травні 2017 року, столичній владі вдалося захистити від забудови разом з громадою, хоча мало хто вірив, що відродження цього знакового об’єкту можливе.

Минулого року столична влада реконструювала та відкрила оновлений Київський велотрек та відновила рекордну кількість парків і скверів – 120. І роботу з розвитку громадських просторів та спортивної інфраструктури ми продовжимо цьогоріч.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, підбиваючи підсумки роботи міської влади за минулий рік та окреслюючи її плани на 2018-й під час виступу на засіданні Київради.

Кличко нагадав, що оновлений велотрек, який відкрили у травні 2017 року, столичній владі вдалося захистити від забудови разом з громадою, хоча мало хто вірив, що відродження цього знакового об’єкту можливе. “Але нам це вдалося. Оновлений велотрек – один з найкращих у Європі. Крім власне велотреку, ми облаштували прилеглу територію, побудували паркінг, кафе та відновили сквер. Відкрили дитячу велошколу, до якої можуть потрапити усі охочі, а зайняття в ній – безкоштовні”, - наголосив Кличко.

Мер нагадав, що також вдалося захистити від забудови та повернути громаді міста легендарний стадіон “Старт”, боротьба за який велася 7 років. “Але ми разом з громадськістю відстояли цей об’єкт. І цього року почнемо його реконструкцію”, - сказав Київський міський голова.

Віталій Кличко зауважив, що наприкінці травня цього року в столиці відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. До цієї події в Києві, переважно в школах, облаштують 60 нових футбольних полів за рахунок коштів Мінрегіонбуду та міської влади. Кличко підкреслив, що загалом цього року на розвиток столичного спорту передбачено півмільярда грн.

За словами мера, цьогоріч буде реконструйовано та відкрито у травні легкоатлетичний манеж на Березняках. Реконструкція очікує і фізкультурно-оздоровчий комплекс «Ринг» на вул. Райдужній, триватиме реконструкція стадіону «Русанівець» на бульв. Давидова та стадіону зі штучним покриттям на вул. Драйзера. Крім того, будуть капітально відремонтовані басейн Школи вищої спортивної майстерності Києва на вул. Бастіонній.

“Також хочу відзначити, що будемо розвивати велосипедну інфраструктуру столиці. Концепцію розвитку цієї інфраструктури ми маємо розглянути і ухвалити на сьогоднішньому засіданні”, - підкреслив мер.

Він також додав, що влада Києва робить все для збереження за ним статусу найзеленішого міста Європи. Зокрема, минулого року в столиці відновлена рекордна кількість парків та скверів – 120. “Рішенням Київради ми створили 65 нових скверів і загалом виділили на облаштування зелених зон 193,6 млн грн. Також у травні ми відкрили взірцевий парк “Наталка” на Оболоні. І будемо робити всі зелені зони у Києва такого ж рівня!” – додав Кличко.

Цьогоріч, за його словами, планують, зокрема, капітально відремонтувати 10 парків у різних районах міста та створити новий великий парк на Троєщині.