Кличко назвав строки будівництва двох нових станцій метро на Виноградар

У 2018 році міська влада продовжить масштабний ремонт доріг та оновлення столичної інфраструктури.

Столична влада планує протягом трьох років побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, підбиваючи підсумки роботи міської влади за минулий рік та окреслюючи її плани на 2018-й під час виступу на сесії Київради, як повідомляється на сайті klichko.org.

За його словами, серед основних завдань також добудова Подільсько-Воскресенського мосту, який є важливою частиною проекту з будівництва метро на Троєщину. Окрім цього в столиці розпочнуть проект з будівництва пішохідного мосту, який зв’яже дві туристичних зони - Володимирську гірку та Арку дружби народів.

У 2018 році міська влада продовжить масштабний ремонт доріг та оновлення столичної інфраструктури. «Зокрема навесні розпочнеться реконструкція Шулявського шляхопроводу, який має стати сучасною та зручною транспортною розв’язкою. Будемо далі оновлювати і рухомий склад громадського транспорту, продовжимо втілювати важливі для міста інфраструктурні проекти. Протягом трьох років ми плануємо побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метро на Виноградар», - відзначив Кличко.

Завдяки збільшенню доходної частини бюджету у 2018 році до 49,1 мільярдів гривень у кошторисі столиці заплановані суттєві витрати на медицину, освіту та соціальній захист. Так за словами Віталія Кличка, освітяни цього року отримають 14,2 мільярдів гривень. «Це дозволить, зокрема, розпочати будівництво загальноосвітньої школи з басейном на 1080 місць на Осокорках у Дарницькому районі. Цьогоріч ми також плануємо відкрити 8 дитячих садочків- нових та повністю реконструйованих, а також нові спортивні майданчики та шкільні стадіони», - підкреслив мер столиці.

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Не оминув увагою мер Києва і медичну сферу. Міська влада продовжить ремонт та переобладнання діючих лікарень та будівництво нових об’єктів охорони здоров’я. В планах будівництво лікарні на Троєщині. В усіх районах міста почне діяти проект – «Лікар у вашому домі».

«Також у 2018-ому ми відкриємо ще 2 дитячих будинки сімейного типу та гуртожиток для дітей-сиріт. Придбаємо 7 автомобілів для дитячих будинків сімейного типу та 117 квартир для дітей-сиріт», - сказав Віталій Кличко.

Як зазначив Віталій Кличко, збільшено цього року фінансування спорту. У міському бюджеті передбачено півмільярда гривень, які підуть, зокрема, і на реконструкцію спортивних комплексів та стадіонів. Розпочнеться реконструкція легендарного стадіону «Старт». Київська влада планує розвивати велосипедну інфраструктуру столиці і виносить на розгляд Київради концепцію розвитку велоінфраструктури.

Також за словами Віталія Кличка, столиця готується провести фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Він відбудеться у Києві наприкінці травня. «До цієї події в столиці буде облаштовано 60 нових футбольних майданчиків. Переважно в школах. 50 відсотків коштів на це виділяє Мінрегіонбуд, а половину – місто», - відзначив Віталій Кличко.