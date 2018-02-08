Кличко розказав, що вдалося зробити у столиці у 2017 році

Кличко підбив підсумки роботи столичної адміністрації в 2017 році та окреслив плани на цей рік​.

Мер Києва Віталій Кличко на початку нової сесії Київради підбив підсумки роботи столичної влади за 2017-й рік та окреслив плани, які втілюватимуть у Києві цього року.

“Це наше перше засідання в цьому році, ми відкриваємо нову сесію Київради. І я хотів би подякувати депутатам за роботу в минулому році. За ті справи і зміни, які нам вдалося втілити в столиці. 2017 рік для Києва, як і для всієї країни, був непростий. Але ми не опускали рук і, як і обіцяли, крок за кроком змінювали наше місто”, - цитує Кличка його прес-служба, при цьому публікуючи презентацію про підсумки роботи.

За його словами, у 2017 році доходи бюджету збільшилися на 26% порівняно з 2016 роком та сягнули 48,8 млрд грн. Це на 2,7 млрд більше, ніж було заплановано. Що стосується видаткової частини бюджету міста, то пріоритетними напрямками, на які спрямовували кошти, були освіта, охорона здоров’я та міська інфраструктура.

Так, витрати столичного бюджету на освіту були збільшені порівняно з 2016 роком на 46% і сягали 12,4 млрд грн. "Крім збільшення фінансування на зарплати вчителів, поточні ремонти та придбання обладнання, навчальних матеріалів, гроші вкладалися в капітальне будівництво і реконструкцію закладів освіти, - сказав Віталій Кличко. - Зокрема, у Києві відкрили 3 нових сучасних школи на понад 1700 дітей, 10 новозбудованих або повністю реконструйованих дитсадків. Це найкращий показник за останніх 12 років у столиці і на сьогодні найкращий в Україні”, - відзначив мер. Він зауважив, що в столиці значно скоротили чергу в дитсадки. Якщо три роки тому вона становила 15 тисяч дітей, на сьогодні - менша втричі. І в планах міста, аби цієї черги за декілька років взагалі не було.

Видатки на сферу охорони здоров’я в столиці минулого року були збільшенні до понад 8,5 млрд грн. За словами Кличка, у 2017 році здійснили капітальні ремонти низки приміщень у 8 медичних закладах Києва, закупили сучасне діагностичне обладнання та провели ремонти на суму 1,1 млрд грн. Також в місті запрацювала система онлайн запису до лікарів eHealth. І 400 тисяч киян вже скористалися цією послугою. До кінця року до системи планують долучити всі райони столиці.

Більш ніж удвічі зросли видатки на транспорт і дорожнє господарство міста. Якщо у 2016 році столична влада спрямувала на транспорт і дорожнє господарство 4 млрд грн, то у 2017 році фінансування цих галузей збільшилось до 9 млрд грн.

“Ми взялися за відновлення і розвиток дорожньої і транспортної інфраструктури. Щороку кількість кілометрів відремонтованих доріг у Києві зростає. Ми оновлюємо і рухомий склад громадського транспорту”, - додав мер столиці.

Так, у 2016 році у Києві відремонтовали 200 км доріг та проїздів, а минулого року - 302 км. Це такі ключові магістралі, як проспекти Повітрофлотський і Глушкова, бульвар Дружби Народів, Кільцева дорога, Русанівська Набережна і десятки інших вулиць, які не ремонтувалися десятиліттями. До того ж, у 2017 році столична влада здійснила ремонт 20 мостів і шляхопроводів і встановила 44 нових світлофори. За останніх два роки було закуплено 100 нових сучасних автобусів, 17 тролейбусів і 45 трамваїв зі 100% низькою підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi. Придбано 45 одиниць дорожньої спецтехніки і модернізовано 15 вагонів метрополітену.

За словами Кличка, у зв’язку з тим фактом, що держава змушена скорочувати обсяг пільг, на які може розраховувати населення, влада Києва велику увагу приділяє і соціальному захисту населення та піклується про збереження пільг на проїзд, продаж соціального хліба та соціальних ліків за низькими цінами. Так, у 2017 році витрати міського бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення збільшилися на 68% та склали 7,9 млрд грн.

На 1 мільярд гривень більше - 4,4 млрд гривень - було спрямовано на сферу житлово-комунального господарства.

Також мер нагадав, що столична влада працює над тим, аби її робота була прозорою та відкритою для киян, тож два роки тому розпочали розбудову smart-інфраструктури міста в рамках програми Kyiv Smart City. Втілення проекту «Відкритий бюджет» дало можливість киянам відслідковувати он-лайн доходи та витрати міського бюджету. "Також були запроваджені такі сервіси, як система інформування киян, запис на прийом до лікаря онлайн, служба 1551, визначення часу прибуття громадського транспорту, онлайн контроль за пересуванням комунальної техніки та багато інших. У рамках проекту «Безпечне місто» встановлено в закладах та публічних місцях Києва майже 6 тисяч камер відеоспостереження. Інформація з цих камер стікається в міський дата-центр, і нею також можуть користуватися правоохоронні органи", - відзначив Кличко.

Для забезпечення прозорості та підзвітності столичної влади у рамках Kyiv Smart City працює і система електронних закупівель Prozorrо, за допомогою якої вже вдалося зекономити майже 2 млрд. грн. зі столичного бюджету.