У підземному переході біля станції "Майдан Незалежності" демонтують кіоски (фоторепортаж)

Найближчим часом міська влада обіцяє прибрати з переходу всі ролетні ряди.

У Києві в переході біля станції «Майдан Незалежності» буде демонтовано всі ролетні ряди, приблизно 121 торгівельну точку.

Читайте такожУ Києві біля метро "Політехнічний інститут" знесли МАФи (фото)Про це УНІАН повідомив перший заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панчій.

«Будуть демонтовані всі тимчасові споруди на Майдані, оскільки в них відсутні правові підстави, в них відсутня дозвільна документація», - сказав чиновник.

Щодо їхньої кількості Панчій наголосив, що їх рахували рядами.

«Оскільки там цілі ролетні ряди, розділити їх на окремі споруди пробламатично, то ми описували рядами… Попередньо це 121 ролет», - уточнив він.

Він чиновник заявив, що демонтаж МАФів біля станції метро «Лісова» міські служби не проводили.

«На Лісовій орендар земельної ділянки зносив споруди, ТОВ «Жен Сан», - зазначив Панчій.

Як повідомлялося вчора у соціальних мережах, у переході на Майдані Незалежності підприємці збирають та вивозять своє майно.