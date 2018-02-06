Кличко розказав про ситуацію з закупівлею сучасної комунальної техніки

За словами мера, розширення парку протиаварійних авто, тракторів – одне з першочергових завдань голів районів та директорів керуючих компаній.

Столична влада залучає всі можливі резерви для закупівлі сучасної комунальної техніки, щоб забезпечувати належну життєдіяльність Києва.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час огляду нової снігоприбиральної техніки Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Святошинського району, передає прес-служба мера.

За словами міського голови, дуже важливо, що місто збільшує кількість техніки для обслуговування територій житлових будинків, прибирання тротуарів та зупинок громадського транспорту. Він уважив, що наприкінці минулого року у Святошинському районі для потреб комунальної Керуючої компанії, що обслуговує житлові будинки, придбано додатково 10 одиниць спецтехніки – 8 тракторів, аварійна машина, екскаватор. Віталій Кличко наголосив, що частину нової техніки Святошинський район закупив за кошти субвенції з державного бюджету, а частину - за кошти бюджету міста.

Мер зауважив, що наприкінці цього тижня синоптики обіцяють снігопади і дуже важливо, щоб комунальні служби міста належним чином забезпечували життєдіяльність столиці. Кличко наголосив, що кияни часто скаржаться на неналежне прибирання територій навколо житлових будинків, тротуарів, зупинок громадського транспорту та переходів. Мер звернув увагу голів районів на необхідність посилення роботи в цьому напрямку. Крім того, додав він, прибирати територію, що за ними закріплена, мають всі організації та установи. «Відповідальний бізнес повинен прибирати території біля своїх офісів та підприємств. Якщо цього не буде зроблено - будемо виписувати приписи і штрафувати», - додав Віталій Кличко.

За словами мера, розширення парку протиаварійних авто, тракторів – одне з першочергових завдань голів районів та директорів керуючих компаній. Він додав, що саме від належної кількості такої техніки залежить оперативність виїздів та якість роботи з ліквідації аварійних ситуацій, швидкість прибирання снігу. «Нам потрібна нова сучасна техніка. І ми її закуповуємо. Бо це потрібно для того, щоб місто працювало ефективно», - підкреслив Кличко.

Віталій Кличко також наголосив, що сьогодні існує брак працівників на підприємствах житлово-комунального господарства. «Наше завдання - підвищувати заробітну плату, щоб працівники цих підприємств не шукали іншу більш оплачувану роботу», - сказав мер.

Він зазначив, що з міського бюджету щороку спрямовуються значні кошти на потреби ЖКГ, благоустрою, озеленення, оновлення закладів бюджетної сфери і тому використання цих коштів повинне бути максимально ефективним та раціональним. За словами Кличка, нині слід опрацьовувати всі можливості залучення додаткових коштів для придбання снігоприбиральної та протиаварійної техніки, яка працюватиме в місті.

Столична влада щороку оновлює автопарк комунальної техніки. Зокрема, у 2016 році придбано 30 тракторів для комунальних керуючих компаній, а минулого кількість габаритної снігоприбиральної техніки збільшена ще на 32 одиниці.

Загалом до зимового сезону «Київавтодор» підготував 377 одиниць снігоприбиральної техніки. Комунальні керуючі компанії в районах підготували 335 одиниць техніки: 195 тракторів та 140 одиниць малої механізації. Крім того, у разі потреби місто залучатиме до прибирання снігу техніку 160 підрядних організацій, з якими підписані угоди.