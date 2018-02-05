Кличко прагне, щоб у столиці з’явилися трамваї з написом "Зроблено в Києві".

Одна з умов закупівлі польських трамваїв - створення в Києві сервісного центру з їх обслуговування, а згодом і підприємства, на якому трамваї збиратимуть в столиці України

Одне з наших завдань як міської влади - щоб столицею України курсували сучасні трамваї на яких буде написано «Зроблено в Києві». Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він навів приклад, що в місті Бидгощ у Польщі на підприємстві, що виготовляє трамваї PESA, які закуповує Київ, працює багато українців. Водночас, наголосив Кличко, одна з умов закупівлі польських трамваїв - створення в Києві сервісного центру з їх обслуговування, а згодом і підприємства, на якому трамваї збиратимуть в столиці України. «Моя мета - щоб в столиці з’явилися трамваї на яких буде написано «Зроблено в Києві», - сказав Віталій Кличко. При цьому він підкреслив, що прагне, аби на заводі, який збиратиме ці трамваї, працювали й українці, які нині займаються аналогічною роботою в Польщі. «Вони - висококласні фахівці. Тому наше завдання - повернути їх до країни» - додав Київський міський голова.

Кличко зауважив, що сьогодні в Польщі працює багато українців і отримують там гідну заробітну плату. «На жаль, вони працюють не на Україну, а на економіку іншої країни. І тому ми повинні забезпечити тут належні умови, щоб українці не від’їжджали в пошуках роботи і гідного життя закордон», - сказав Кличко. Водночас, додав він, багато з них готові повернутися до України, якщо матимуть належні умови роботи та фінансове забезпечення.