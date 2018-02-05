Кличко запевнив, що фінал Ліги чемпіонів пройде на найвищому рівні

Він підкреслив, що за оцінками експертів до Києва приїдуть 70-80 тисяч вболівальників.

Столична влада зробить все, щоб провести фінал Ліги чемпіонів УЄФА на такому ж високому рівні, як і Євробачення-2017. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер Києва Віталій Кличко.

Про це повідомляється на сайті klichko.org.

«В травні цього року у нас відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Ми готуємося до проведення і очікуємо велику кількість гостей», - сказав Віталій Кличко. Він підкреслив, що за оцінками експертів до Києва приїдуть 70—80 тисяч вболівальників. «І ми повинні бути готові провести цей захід на такому ж високому рівні, як і Євробачення у минулому році», - сказав Кличко.

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Він наголосив, що саме від рівня організації подібних заходів залежатиме збільшення туристичного потоку до нашого міста. «Про Київ будуть говорити, до нас будуть приїжджати. І моє завдання, як мера столиці, - залучати до Києва якомога більше різних міжнародних заходів: спортивних, музичних, культурних, бізнесових, щоб презентувати наше місто», - зауважив Віталій Кличко.