Кличко доручив зупинити роботу заводу "Фанплит", поки проблему зі шкідливими викидами не буде вирішено

Представники громадськості зауважили, що, незважаючи на приписи і доручення, підприємство продовжує працювати.

​Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з представниками громади, які протестували біля КМДА через роботу приватного заводу “Фанплит”, який забруднює навколишнє середовище.

Про це повідомляється на сайті klichko.org.

Кличко відзначив, що звертався в прокуратуру щодо роботи цього підприємства. Наразі мер дав доручення, щоб завод зупинив свою роботу, поки проблема зі шкідливими викидами не буде вирішена. І контролювати це питання мають правоохоронні органи.

“Колись “Фанплит” був на околиці міста. Але місто росте і так сталося, що на сьогодні це виробництво розташоване поруч з житловими будинками. Це підприємство працює з радянських часів, і за технологією та викидами, які воно здійснює, не відповідає сучасним нормам. Я знаю цю проблему, я зустрічався з керівником “Фанплиту” і озвучував йому це. Ми розуміємо, що це вже приватне підприємство. У нас триває дискусія щодо переносу заводу за межі Києва. Приблизно півроку тому ми ухвалили рішення про призупинення викидів. Я спілкувався з міністром екології. Міністерство так само звернулося до прокуратури, до судів, щоб припинити викиди і будь-яку діяльність чи до виносу підприємства за межі Києва, чи до приведення до стандартів викидів, - щоби вони не шкодили здоров’ю людей, які живуть поруч, і навколишньому середовищу”, - підкреслив Віталій Кличко.

Представники громадськості зауважили, що, незважаючи на приписи і доручення, підприємство продовжує працювати.

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“Як тільки ви бачите, що підприємство починає працювати - терміново телефонуйте і поліція буде ці дії припиняти. І це буде, по-перше, коштувати великих штрафів підприємству і, по-друге, це - кримінальна відповідальність тих людей, які порушують закон. Я відповідально заявляю, що ці ігри закінчаться для цього підприємства дуже погано, якщо вони будуть нехтувати законом. Ми будемо діяти жорстко, якщо вони ігнорують інтереси громади і порушують закон!” – наголосив Віталій Кличко.

Також мер Києва дав доручення створити міжвідомчу робочу групу, до якої увійдуть представники столичної влади, громадськості, заводу “Фанплит”, Держпродспоживслужби та правоохоронних органів, для вирішення цього питання.