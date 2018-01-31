Кличко пообіцяв у цьому році великі зміни в туристичній інфраструктурі Києва

"Я переконаний, нам є чим здивувати і що показати у нашому стародавньому місті", - зазначив Віталій Кличко

Цієї весни Київ зміниться ще більше – у столиці відкриють чимало оновлених туристичних зон. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

Він розповів, як нещодавно відвідав Лісабон, де вручив меру міста символічні ключі від Євробачення, адже пісенний конкурс цього року прийматиме саме португальська столиця.

Кличко відзначив, що разом з мером Лісабону він обговорив розвиток туристичної інфраструктури.

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“У Лісабона дуже важлива туристична складова. Якщо до Києва минулого року приїхало 2 млн туристів, то Лісабон відвідали 15 млн. І наше завдання - обмінюватися досвідом, яким чином нам побудувати та розвинути туристичну інфраструктуру. Я переконаний, нам є чим здивувати і що показати у нашому стародавньому місті”, - зазначив Віталій Кличко.

Розповідаючи про плани з оновлення туристичної інфраструктури у Києві, він відзначив, що столична влада розпочинає будівництво пішохідного мосту, який буде зв’язувати дві туристичних зони - Володимирську гірку та Арку дружби народів.

“Ми відремонтуємо і презентуємо оновлену Володимирську гірку. Ми будемо презентувати оновлений фунікулер – з сучасними, комфортними вагонами, з кондиціонуванням і прозорим дахом. Ми відкриємо оновлену Алею художників, оновимо Пейзажну алею. І більшість цих проектів мають бути реалізовані до Дня Києва”, - підкреслив Віталій Кличко.

Також мер відзначив, що столиця готується до великого свята футболу – фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться у Києві наприкінці травня.

“Будемо ще більше оновлювати туристичну інфраструктуру. Відкриємо 10 оновлених парків. Київ цього року ще більше зміниться в позитивний бік”, - наголосив Кличко.