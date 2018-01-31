Кличко про Каденюка: він був справжнім Героєм, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців

“Від імені київської громади висловлюю свої співчуття рідним та близьким Леоніда Каденюка. Це велика втрата для України”, - зазначив мер Києва.

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття з приводу смерті першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

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“Сьогодні пішов з життя Леонід Каденюк, справжній Герой України, на якого хотіли бути схожими мільйони хлопців у країні. Він був прикладом мужності, професіоналізму і цілеспрямованості, великої сили духу”, - зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що особисто знав Леоніда Костянтиновича. “Він - справді видатний українець і наш перший космонавт, який популяризував нашу країну у світі», - зауважив Кличко.

“Від імені київської громади висловлюю свої співчуття рідним та близьким Леоніда Каденюка. Це велика втрата для України”, - зазначив мер Києва.