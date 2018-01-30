У Києві перейменують 13 вулиць, серед них - Героїв Сталінграду і маршала Тимошенка (список)

При цьому історичну назву Київрада повертає одному провулку на Подолі.

Київрада планує надати нові назви 13 вулицям столиці. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, сьогодні на засіданні постійної комісії міськради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати погодили відповідні проекти рішень.

Читайте такожУ Києві перейменують станцію метро "Петрівка"Так, провулку Ладо Кецховелі у Подільському районі пропонується повернути історичну назву - Воздвиженський. Решті ж вулиць передбачається просто змінити назви. Таким чином, у Печерському районі пров. Михайла Реута перейменують у на пров. Памви Беринди, вул. Московську - на вул. Дмитра Годзенка, бул. Дружби Народів - на бул. Миколи Міхновського; у Шевченківському районі вул. Пугачова - на вул. Академіка Ромоданова, вул. Тропініна - на вул. Якубенківська; у Святошинському районі вул.Семашка - на вул. Миколи Павлушкова; у Голосіївському районі вул. Гайдара - на вул. Сім'ї Прахових; у Солом'янському районі вул. Олександра Горовиця - на вул. Василя Барки; у Оболонському районі просп. Героїв Сталінграда - на просп. Володимира Івасюка, вул. Маршала Тимошенка - на вул. Миколи Кагарлицького; у Деснянському районі вул. Петровського - на вул. Василя Щавінського; у Дніпровському районі вул. Новоросійську - на вул. Опришківську.

Крім того, пропонується уточнити назви двох вулиць та провулку: вул. Алма-Атинська - вул. Алматинська (Дніпровський р-н); вул. Кустанайська - вул. Костанайська та пров. Кустанайський - пров. Костанайський (Голосіївський р-н).

Відповідні перейменування має затвердити Київрада на пленарному засіданні.