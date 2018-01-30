У Києві станції метро почав оголошувати новий голос

Зараз "новий голос" можна почути на червоній гілці метро.

Станції київського метро англійською мовою почав оголошувати новий чоловічий голос.

Про це повідомила спікер КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон, передає 44.ua.

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"Як ви знаєте, у 2016 році помер Микола Петренко, з яким ми співпрацювали. Оскільки необхідність запису додаткових повідомлень для інформування виникає регулярно, то ми це робимо. Зараз для україномовних оголошень залучаємо свої ресурси. Щодо англомовних оголошеннях були нарікання від пасажирів, тому тестуємо співпрацю з іншим носієм мови", - сказала Макогон.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня 2016 року помер генеральний директор Київського академічного театру ляльок Микола Петренко. Це його голос лунав у Київському метрополітені під час оголошення станцій.