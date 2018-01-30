У Києві перейменують станцію метро "Петрівка"

Також передбачається «Куренівсько-Червоноармійській» лінії надати назву «Оболонсько-Теремківська».

Київрада планує перейменувати станцію столичного метро «Петрівка» на «Почайна» - відповідно до назви річки Почайна, що є однією з найдавніших у Києві.

Читайте такожУ Києві станцію метро "Петрівка" можуть перейменувати на "Почайну"Як повідомляє прес-служба Київради, сьогодні на засіданні постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати погодили відповідний проект рішення.

Зазначається, що громадські обговорення відповідної пропозиції відбувалися з 1 березня до 1 травня 2017 року. До голосування долучилися 1932 особи і 73% з них підтримали це перейменування.

Також відповідно до проекту рішення, «Куренівсько-Червоноармійська» лінія столичної підземки може отримати нову назву «Оболонсько-Теремківська».

Як зауважили в Київраді, існуюча назва відображає лише початковий проект лінії, і нині вона не проходить через місцевість Куренівку. Друга частина назви «Червоноармійська» перестала відповідати надземній топоніміці після перейменування станції «Червоноармійська» на «Палац Україна» в 1993 році. Окрім того, у листопаді 2014 року вулиці Червоноармійській повернули історичну назву Велика Васильківська.

Громадські обговорення щодо перейменування цієї гілки метро відбувалися з 29 травня до 29 липня 2017 року. Нову назву підтримали 80% громадян, які долучилися до голосування.

Даний проект рішення має також розглянути постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами, після чого документ винесуть на затвердження.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року Комісія з питань найменувань КМДА підтримала перейменування станції метро «Петрівка» на станцію метро «Почайна», а також перейменування лінії метрополітену «Куренівсько-Червоноармійська» на «Оболонсько-Теремківську».