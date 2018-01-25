Кампанія декларування–2018: у Києві "засвітились" вже 35 мільйонерів

В Україні продовжується кампанія декларування – 2018. Загальна задекларована сума на сьогодні по Києву становить понад 236 млн грн.

Свої декларації подали вже 35 мільйонерів. Про це в ефірі радіо "Голос Столиці" повідомила начальник Головного управління ДФС у м. Києві Людмила Демченко.

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"На сьогодні у Києві подано 848 декларацій про майновий стан та доходи із загальною сумою задекларованого доходу в понад 236 мільйонів гривень. З них – 35 декларацій подано мільйонерами та 393 декларації – на податкову знижку. За поданими деклараціями до сплати належить 3,8 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та 0,6 млн грн. військового збору", - сказала вона.

Людмила Демченко наголосила, що платники, які згідно з розділом ІV Податкового кодексу України зобов’язані подавати декларацію, подають її до 1 травня 2018 року.

Також начальник Головного управління ДФС у м. Києві нагадала про низку змін у нормах щодо декларування доходів громадян.