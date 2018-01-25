Кличкам у Давосі вручили нагороду за успішне просування позитивного образу України в світі

Віталію та Володимиру Кличкам під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі вручили Спеціальну нагороду за «Успішне багаторічне просування позитивного образу України в світі».

Відзнаку брати отримали в "Ukraine House Davos”, де відбулося спілкування і дискусія з Віталієм і Володимиром Кличками на тему «Яким чином спорт формує особистість майбутнього політика, підприємця чи громадського діяча?».

"Ми обидва - і я, і Володимир, щодня долаємо виклики в своїй роботі, в своїй нинішній, - вже не спортивній, - діяльності, - відзначив Віталій Кличко. - І мені можуть закидати, що я - не Цицерон, не дуже красиво говорю. Але, мені байдуже на оцінки того, як я говорю. Головне - як оцінюють те, що я роблю. Важливий результат справ, а не слів. Як і в спорті», - пожартував Віталій Кличко.

Мер відзначив, що вдячний брату за підтримку. «Секрет успіху - ми сильні разом. Завжди єдиним фронтом - ми вдвічі сильніші», - сказав Віталій Кличко.

Володимир відзначив, що вони з братом після спорту почали кар’єру після кар’єри. Кожен свою. «Мій брат дуже зайнята людина. Зараз він - мер Києва і увесь свій час приділяє цій роботі. Політична кар‘єра для нього - це великий виклик. Але, як в спорті він себе зробив сам, так і в політиці робить», - сказав Володимир Кличко.

Також Віталій і Володимир Клички взяли участь в Українському сніданку в Давосі, де цього року обговорювали проблеми і виклики для України в контексті основної теми форуму «Створення спільного майбутнього в світі, що змінюється».

Також мер Києва візьме участь у заході, який традиційно організовує американське видання Washington Post і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.

"Зараз багато хто думає і лунають такі думки, що Європа і світ втомилися від підтримки України. І є намагання, лунають пропозиціїї зняти санкціїї з Росії. Але ж питання, яке стоїть на кону: це демократичні цінності і конструкція світової безпеки. І якщо ми почнемо заплющувати очі на це питання, то тоді нам доведеться говорити не про економіку, не про розвиток, а про виживання світу в дуже непростих умовах і ситуації, - відзначив Кличко. - Тому на всіх зустрічах я наголошую на необхідності підтримки України. Бо це питання сьогодні - одне з найважливіших для світової політичної еліти. Це питання підтримки не влади чи опозиції. Це питання підтримки країни, яка показала, що готова боротися за свій європейський вибір, за демократичні, європейські цінності. І яка сьогодні це доводить ціною життів своїх кращих патріотів», - наголосив Віталій Кличко в коментарі журналістам.