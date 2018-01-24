Кличко у Давосі закликав інвесторів долучатися до інноваційного розвитку Києва
Київ став першим містом в країні, яке почало успішно та комплексно впроваджувати "розумні" технології та будувати міську цифрову інфраструктуру.
Сьогодні Київ відкритий для підприємців та інвесторів. Сьогодні унікальний шанс долучитися до технологічного, інноваційного розвитку української столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі під час виступу на панельній дискусії на тему: «Київ як новий глобальний технохаб». Дискусія відбулася в "Ukraine House Davos" - першому українському павільйоні за всю історію Всесвітнього форуму в Давосі.
“Сьогодні активно розвивається ІТ-галузь в Україні, нам потрібні технології, сучасна техніка і обладнання, нові ідеї. І ми запрошуємо інвесторів до співпраці та гарантуємо всебічну підтримку тим, хто долучиться до розвитку нашого міста, до запровадження інновацій, створення нових робочих місць”, - зазначив Віталій Кличко.
Кличко розповів учасникам панелі про те, що вже вдалося зробити, і про перспективи, над втіленням яких Київ працює.
“Київ сьогодні динамічно змінюється, - це відзначають всі. Змінюється, в першу чергу, завдяки інноваціям і технологіям. І нам є куди рости, над чим працювати і розвивати той великий потенціал, який ми маємо”, - відзначив Кличко.
Він зауважив, що три роки тому в українській столиці почали впроваджувати новітні технології у різних сферах життя міста. Розпочали з системи міського управління.
“Ми активно взялися за створення smart-інфраструктури Києва і продовжуємо робити столицю «розумною», щоб створити більш комфортні та безпечні умови для мешканців нашого міста, - підкреслив Віталій Кличко. - Київ став першим містом в країні, яке почало успішно та комплексно впроваджувати «розумні» технології та будувати міську цифрову інфраструктуру. До речі, саме за результатами переговорів на одному з Форумів у Давосі ми почали у Києві запроваджувати систему Kyiv Smart City”.
Мер розповів про інновації в системі управління містом. «Це і Відкритий бюджет, і система електронних закупівель, система петицій до Київради, і “Бюджет участі”, і різноманітні міські сервіси, щоб зробити місто більш комфортним, безпечним та сучасним. - сказав Кличко. - Окремо хочу сказати про дуже важливий проект «Безпечне місто», який ми ініціювали і втілюємо для безпеки киян, контролю і управління трафіком в місті. Вже 6 тисяч камер працює у Києві в рамках загальної системи відеоспостереження”.
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Кличко відзначив, що за 2 роки у розвитку «розумної» інфраструктури Київ зробив стільки, скільки інші міста роблять за 20 років.
Київський міський голова також розповів, що минулого року у Києві відкрили сучасний центр інновацій та IT-технологій iHub. “Я впевнений, що в цьому найбільшому інкубаторі в країні втілюватимуться найамбітніші інноваційні та технологічні стартапи. Ми над цим працюємо. Це дуже важливо для подальшого розвитку міста, країни, для того, щоб наші талановиті інноватори не покидали Україну. У нас великий інтелектуальний, професійний потенціал, який сьогодні затребуваний в усьому світі”, - наголосив Віталій Кличко.
Він також розповів, що iHub розвиває сьогодні три основних напрямки: Центр інновацій, Smart city school і Акселератор міських проектів.
«Smart city school навчає програмуванню. Зокрема і дітей. Школа вже випустила 100 юних киян і ми вирішили запустити цей проект факультативно в столичних школах, - відзначив мер Києва.- А деякі проекти Акселератора починаємо впроваджувати в місті. Свою місію як мера столиці я бачу, зокрема, в тому, щоб інновації і технологічні зміни в місті позначалися на якості життя і комфорті його мешканців», - сказав Віталій Кличко.
Сьогодні ввечері в "Ukraine House Davos” відбудеться спілкування і дискусія з Віталієм і Володимиром Кличками на тему «Яким чином спорт формує особистість майбутнього політика, підприємця чи громадського діяча?».
У четвер Віталій Кличко відвідає захід, який традиційно організовує американське видання Washington Post, і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.
Також мер Києва візьме участь в Українському сніданку у Давосі.