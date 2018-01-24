Кличко у Давосі закликав інвесторів долучатися до інноваційного розвитку Києва​​

Сьогодні Київ відкритий для підприємців та інвесторів. Сьогодні унікальний шанс долучитися до технологічного, інноваційного розвитку української столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі під час виступу на панельній дискусії на тему: «Київ як новий глобальний технохаб». Дискусія відбулася в "Ukraine House Davos" - першому українському павільйоні за всю історію Всесвітнього форуму в Давосі.

“Сьогодні активно розвивається ІТ-галузь в Україні, нам потрібні технології, сучасна техніка і обладнання, нові ідеї. І ми запрошуємо інвесторів до співпраці та гарантуємо всебічну підтримку тим, хто долучиться до розвитку нашого міста, до запровадження інновацій, створення нових робочих місць”, - зазначив Віталій Кличко.

Кличко розповів учасникам панелі про те, що вже вдалося зробити, і про перспективи, над втіленням яких Київ працює.

“Київ сьогодні динамічно змінюється, - це відзначають всі. Змінюється, в першу чергу, завдяки інноваціям і технологіям. І нам є куди рости, над чим працювати і розвивати той великий потенціал, який ми маємо”, - відзначив Кличко.

Він зауважив, що три роки тому в українській столиці почали впроваджувати новітні технології у різних сферах життя міста. Розпочали з системи міського управління.

“Ми активно взялися за створення smart-інфраструктури Києва і продовжуємо робити столицю «розумною», щоб створити більш комфортні та безпечні умови для мешканців нашого міста, - підкреслив Віталій Кличко. - Київ став першим містом в країні, яке почало успішно та комплексно впроваджувати «розумні» технології та будувати міську цифрову інфраструктуру. До речі, саме за результатами переговорів на одному з Форумів у Давосі ми почали у Києві запроваджувати систему Kyiv Smart City”.

Мер розповів про інновації в системі управління містом. «Це і Відкритий бюджет, і система електронних закупівель, система петицій до Київради, і “Бюджет участі”, і різноманітні міські сервіси, щоб зробити місто більш комфортним, безпечним та сучасним. - сказав Кличко. - Окремо хочу сказати про дуже важливий проект «Безпечне місто», який ми ініціювали і втілюємо для безпеки киян, контролю і управління трафіком в місті. Вже 6 тисяч камер працює у Києві в рамках загальної системи відеоспостереження”.

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Кличко відзначив, що за 2 роки у розвитку «розумної» інфраструктури Київ зробив стільки, скільки інші міста роблять за 20 років.

Київський міський голова також розповів, що минулого року у Києві відкрили сучасний центр інновацій та IT-технологій iHub. “Я впевнений, що в цьому найбільшому інкубаторі в країні втілюватимуться найамбітніші інноваційні та технологічні стартапи. Ми над цим працюємо. Це дуже важливо для подальшого розвитку міста, країни, для того, щоб наші талановиті інноватори не покидали Україну. У нас великий інтелектуальний, професійний потенціал, який сьогодні затребуваний в усьому світі”, - наголосив Віталій Кличко.

Він також розповів, що iHub розвиває сьогодні три основних напрямки: Центр інновацій, Smart city school і Акселератор міських проектів.

«Smart city school навчає програмуванню. Зокрема і дітей. Школа вже випустила 100 юних киян і ми вирішили запустити цей проект факультативно в столичних школах, - відзначив мер Києва.- А деякі проекти Акселератора починаємо впроваджувати в місті. Свою місію як мера столиці я бачу, зокрема, в тому, щоб інновації і технологічні зміни в місті позначалися на якості життя і комфорті його мешканців», - сказав Віталій Кличко.

Сьогодні ввечері в "Ukraine House Davos” відбудеться спілкування і дискусія з Віталієм і Володимиром Кличками на тему «Яким чином спорт формує особистість майбутнього політика, підприємця чи громадського діяча?».

У четвер Віталій Кличко відвідає захід, який традиційно організовує американське видання Washington Post, і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.

Також мер Києва візьме участь в Українському сніданку у Давосі.