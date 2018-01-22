Київська ОДА оголосила боротьбу незаконним газовим заправкам

Київська обласна державна адміністрація оголосила боротьбу з незаконно встановленими газовими заправками та незаконними водними об’єктами, котрі розміщені без жодних дозволів та шкодять руслу річок.

Про це повідомила прес-служба Київської ОДА, з посиланням на заступника губернатора Юрій Денисенко.

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В ОДА зазначають, що вже з понеділка 22 січня відбудеться перший рейд спеціально створеної мобільної групи, яка виявлятиме незаконні автогазозаправні пункти. Такаж комісія буде працювати і по водних об’єктах і незаконному намиву піска.

Відповідне рішення зазначають в ОДА ухвалено на засіданні Комісії з питань утворення та поводження з відходами, використання та охорони природних ресурсів.