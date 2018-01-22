Це національний об‘єкт: Кличко спростував повідомлення про відчуження частини кіностудії ім.Довженка

Кіностудія імені Довженка є цілісним майновим комплексом, об‘єктом національного значення, який підпорядкований міністерству культури України. Тому ні про яке відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Національна кіностудія імені Довженка - важлива структура в українському кіно- і відеовиробництві, історичний об‘єкт українського кіномистецтва, - відзначив Кличко. - Кіностудія є цілісним майновим комплексом, який перебуває у віданні Міністерства культури. І, я переконаний, ні про яке відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Київрада такого рішення не ухвалить», - наголосив мер столиці.

Кличко зазначив, що питання комерційних відносин кіностудії з приватними структурами про права оренди має вирішуватися в юридичній площині. А земельна комісія Київради, на його думку, не повинна була ухвалювати подібного рішення.

"Поки я мер столиці, я робитиму все, щоб важливі для Києва і киян об'єкти функціонували за своїм профілем. Щоб на стадіонах грали в футбол та займалися спортом, а не забудовували їх, щоб київські парки залишалися зеленими зонами, а на легендарній кіностудії імені Довженка - знімали кіно, яке прославлятиме Київ і Україну", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 19 січня на сайті кіностудії ім. Довженка було опубліковано інформацію стосовно спроби відібрати у студії частину землі та майна. У спробах незаконного заволодіння державною власністю звинуватили фірму, пов’язану з російською «Роснефтью».