Кличко привітав киян і всіх українців з Днем Соборності

“Я переконаний і завжди говорив – одна людина нічого не зробить. Наша сила – у нашій єдності. Я можу наводити безліч прикладів позитивних змін і зрушень, які сталися лише завдяки об’єднанню десятків, сотень і навіть тисяч однодумців. Наприклад, у столиці, тільки завдяки спільними діям небайдужих киян нам вдалося врятувати і Київський велотрек, і парк “Наталка”, і стадіон “Старт” і багато інших об’єктів, - зазначив Кличко. - І сьогодні, у День Соборності, кожному українцю особливо важливо пам`ятати про нашу єдність, про об‘єднання зусиль заради перемоги. Перемоги у боротьбі за територіальну цілісність держави, за успішні реформи, за право йти шляхом, який обрав український народ ”, - зазначив Віталій Кличко, передає його прес-служба.

Мер відзначив, що день Злуки - це день об'єднання нашого народу, день відродження української державності. І сьогодні, коли частина українських земель окуповані і анексовані, саме єдність є запорукою перемоги.

“Я впевнений: якщо ми, українці, будемо єдині - ми зможемо повернути Крим і Донбас, звільнити нашу країну від окупантів і відновити мир на Сході, такий важливий для кожного з нас. І я вірю, що ми побудуємо сильну і успішну державу, але діяти нам потрібно єдиним фронтом!” - наголосив Кличко.