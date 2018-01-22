У Києві через заходи до Дня соборності зачинено один з виходів із підземного переходу станції метро "Театральна"

У Києві сьогодні через заходи до Дня соборності України зачинено один з виходів із підземного переходу станції метро «Театральна».

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

«Сьогодні, 22 січня, з 8:00 і до закінчення заходів до Дня соборності України буде зачинений вихід із підземного переходу станції метро «Театральна» до Музею історії Києва», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна сьогодні, 22 січня, відзначає День соборності. Цього дня в усіх регіонах країни заплановано проведення 282 масових заходів, в яких, за попередньою інформацією поліції, візьмуть понад 62 тисячі осіб. Безпеку під час проведення масових заходів забезпечуватимуть понад 3,2 тис. правоохоронців.

Сьогодні в Музеї історії Києва президент України Петро Порошенко відкрив виставку «Українське коло», присвячену Дню соборності та 100-річчю проголошення незалежності Української Народної Республіки.