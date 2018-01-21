Наслідки пожежі в нежитловому будинку в центрі Києва (фоторепортаж)

20 січня на вулиці Богдана Хмельницького в Києві загорілася будівля. У Державній службі з надзвичайних ситуацій причину пожежі ще не назвали, з вогнем рятувальники боролися майже 4 години.

Наслідки пожежі ви можете бачити у фоторепортажі УНІАН.

Площа пожежі склала близько 800 кв.м. До гасіння пожежі було залучено 22 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 84 людини особового складу Київського гарнізону.

Можливими причинами пожежі на 5-6 поверхах є навмисний підпал або необережне поводження з вогнем осіб без постійного місця проживання.

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Міністерство культури глибоко стурбоване вчорашньою пожежею в будівлі по вул. Богдана Хмельницького, 12-14, в Києві. Про це йдеться в заяві міністерства.

«Міністерство культури звертається до київського міського голови як керівника місцевого органу охорони культурної спадщини із закликом провести обстеження всіх пам'ятників на території Києва та вжити належних заходів для їх збереження», - сказано в ньому.

Міністерство просить Віталія Кличка застосувати визначені чинним законодавством заходи впливу до тих власників, які допускають неналежне утримання пам'яток культури, що несе загрозу їх знищення.

«Сподіваюся, що вже завтра власники (користувачі) пам'ятника по вул. Б. Хмельницького, 12-14, отримають своє розпорядження, а київська влада звернеться з позовом до суду про викуп пам'ятки », - підкреслюється в заяві.