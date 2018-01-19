У Києві в цьому році відкриють 8 нових і реконструйованих дитсадків

Цього року в Києві планують відкрити 8 дитячих садочків , один з яких - дитсадок на Позняках на 260 місць. Про це завив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції завершення будівництва садочку на перетині вулиць Княжий Затон та Ахматової (Дарницький район), передає його прес-служба.

Дитсадок на Позняках - це триповерхова будівля на ділянці площею понад 1 га. Садок розрахований на 14 груп, (зокрема 4 ясельних), на 260 дітей. Загальна вартість будівництва - близько 120 млн грн.

«Сподіваюся, що за місяць-півтора ми всіх запросимо на відкриття цього дитячого садка. Cадочок - найсучасніший і будувався з використанням новітніх технологій», - сказав Кличко.

Дитячий заклад матиме плавальний басейн, спортивну та актову зали, харчовий та медичний блоки, адміністративні приміщення, кабінети логопеда і психолога. В актовій залі встановлять сучасне музичне обладнання, проектор та мультимедійний екран. Покрівля будівлі облаштована антикриговою системою. У садку також передбачено встановлення системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, домофонного зв’язку на вході на територію садка та в саме приміщення.

Проектом враховані вимоги щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями: передбачені пандуси, ліфт.

Особливу увагу приділили питанням енергозбереження: утеплили фасад, встановили сучасні системи вентиляції, енергозберігаюче освітлення.

На території закладу розташовано 14 групових майданчиків з тіньовими навісами, гідромайданчик для загартування дітей у літній період, майданчики для занять спортом та дослідів юних натуралістів. Буде виконано комплексний благоустрій та озеленення території з влаштуванням системи поливу.

Мер додав, що крім будівництва дитсадка на Княжому Затоні, цьогоріч планується повністю реконструювати ще 7 дитячих навчальних закладів, які зможуть прийняти майже 900 дітей. «Нам вдалося в деяких районах міста вирішити питання з нестачею місць в дитячих садках. В деяких районах, як Позняки, ця проблема існує. Наше завдання - зробити все, щоб в найближчі роки черги в дитячі садки не було. І ми над цим працюємо», - підкреслив Віталій Кличко.

Київський міський голова додав, що цього року на фінансування освіти столиці з бюджету буде виділено понад 13 млрд грн.