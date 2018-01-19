Кличко пірнув у хрещенську воду разом із главами районів Києва і своїми заступниками (фото)

Мер Києва Віталій Кличко разом з главами столичних районів, заступниками голови КМДА і деякими депутатами Верховної Ради та Київради пірнув у хрещенську воду в парку "Наталка". Кличко зазначив, що це була не примусова акція.

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"Це була з мого боку пропозиція. Таке, знаєте, гуртування й гартування команди, - розповів мер. - Сьогодні велике християнське свято і я хочу привітати всіх з Водохрещем. Вважається, що саме в цей день вода набуває цілющих властивостей. Нехай йорданська вода допомагає нам загартуватися і оздоровитися, заряджає світлими думками і справжньою вірою – у Бога, в Україну і в нашу справу!" - сказав Кличко після пірнання в Хрещенську воду.

У парку "Наталка" цього року обладнали локацію, де всі охочі кияни можуть пірнути у Хрещенську воду.