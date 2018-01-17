Кличко: цього року ми продовжимо ремонтувати медзаклади та купувати нове обладнання​

Цього року ми продовжимо купувати нове медичне обладнання та ремонтувати заклади охорони здоров’я, щоб кияни отримували належну меддопомогу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції ремонтних робіт у Київській міській клінічній лікарні № 12 та дитячій клінічній лікарні № 7.

Мер Києва зауважив, що для столичної влади реформування охорони здоров’я є одним з пріоритетів. Він підкреслив, що видатки на медицину в бюджеті столиці цьогоріч суттєво збільшені і становлять 9,1 млрд грн.

«Наше завдання - створити сучасні умови для пацієнтів та лікарів. Тому ми продовжуємо купувати сучасну медичну техніку та ремонтувати лікарні. Люди, які звертаються до лікарів, повинні отримувати ефективну допомогу», - сказав Віталій Кличко.

Він нагадав, що минулого року в столиці тривали роботи з капітального ремонту, реконструкції, будівництва закладів охорони здоров'я. За словами Кличка, всі столичні медзаклади повинні відповідати сучасним вимогам.

Цьогоріч столична влада продовжить реконструкцію та ремонт медичних закладів в Києві та закупівлю нового обладнання.

Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району, яку відвідав мер, надає медичну допомогу дітям від 1 місяця до 17 років. Функціонує з листопада 2006 року і її потужність 120 ліжок.

Тут було проведено реконструкцію на майже 47 млн грн. Зокрема, підсилено фундамент закладу, виконані роботи з ремонту та фарбування фасаду, мощенню тротуарних плиток, здійснено благоустрій та озеленення території.

Також проведений капітальний ремонт приміщень відділення променевої діагностики. Тут встановили і новий апарат МРТ вартістю майже 40 млн грн. За час роботи обстежили вже майже 500 дітей. Придбання нового МРТ дозволяє здійснювати дослідження всіх органів та візуалізувати найменші деталі без викривлень. Крім того, у відділенні променевої діагностики відремонтували комп’ютерний томограф. «Якість обладнання - висока. Попит на обстеження є. І це означає, що нам потрібно і далі робити все можливе, щоб поліпшувати якість надання медичної допомоги», - наголосив Кличко.

Читайте такожКличко розповів про плани щодо ремонту доріг у Києві на 2018 рік

Також в лікарні здійснили капітальний ремонт приміщень відділення відновлювального лікування. Зокрема, ванного залу, басейну, залу лікувальної фізкультури та коридору. Придбано нові осушувачі повітря у басейні, нові меблі.

Мер Києва ознайомився і з перебігом ремонтних робіт у низці відділень Київської міської клінічної лікарні №12.

Це - багатопрофільний заклад, який надає медичну допомогу з 1983 року. Тут функціонують 12 відділень. Потужність 636 ліжок.

Столична влада закінчує ремонт та закупила нове обладнання для відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги та двох травмпунктів (опорно-руховий та щелепно-лицьовий). Мер нагадав, що на реконструкцію приймального та спеціалізованих відділень виділено 91 млн грн. При цьому на 60 млн грн закупили нове медобладнання (лапароскопічне, ендоскопічне, анестезіологічне, лабораторне та інше).

«Наше завдання - щоб всі верстви населення могли отримати сучасну медичну допомогу. І такі умови, як в цій лікарні, повинні бути в кожній лікарні нашого міста», - сказав Київський міський голова.

У свою чергу головний лікар Київської міської клінічної лікарні №12 Таїсія Лобода зауважила, що введення в дію відділення невідкладної медичної допомоги дозволить більш оперативно та ефективно надавати екстрену медичну допомогу, покращити якість та швидкість діагностики і лікування пацієнтів.

За її словами, тут збільшили кількість універсальних операційних та оглядових на першому поверсі закладу. «Лікарня передбачена і для надання медичної допомоги при масовому надходженні пацієнтів в разі надзвичайних ситуацій. Ідеологія полягає в наступному - хворого привезли в лікарню і його нікуди не повинні відправляти далі. Всю необхідну допомогу повинні надати тут», - сказала Таїсія Лобода.