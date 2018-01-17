Кличко: Ми продовжуємо закуповувати снігоприбиральну техніку, щоб оперативно прибирати місто

Київська влада продовжує закуповувати сучасну снігоприбиральну техніку. І ми сьогодні робитимемо все, щоб оперативно впоратися з наслідками снігопадів, які очікуються найближчими днями. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час огляду оновленого парку снігоприбиральної техніки «Київавтодору».

Кличко підкреслив, що Київ підготувався до можливих снігопадів. Мер запевнив, що комунальні служби працюватимуть швидко та ефективно, щоб забезпечити життєдіяльність нашого міста.

Кличко додав, що для ліквідації наслідків снігопадів «Київавтодор» має спеціальну снігоприбиральну техніку – нову та капітально відремонтовану. Наприкінці минулого року «Київавтодор» придбав ще 32 одиниці нової спецтехніки.

Зокрема, закупили 22 багатофункціональні всесезонні підмітально-прибиральні машини BUCHER CityCat 2020. Вони застосовуються у роботі упродовж всього року - взимку для прибирання від снігу тротуарів, а навесні та влітку - для прибирання вулично-дорожньої мережі. «Я проїхався тільки що за кермом універсальної машини для прибирання, яку можна застосовувати протягом всього року. Наприкінці минулого року ми закупили 22 одиниці такої техніки. Загалом таких машин зараз у нас зараз 34. І є потреба купувати ще», - сказав мер.

Кличко нагадав, що таку спецтехніку «Київавтодор» отримував і у 2016 році, і за цей час вона добре себе зарекомендувала у роботі.

Крім того, наголосив Віталій Кличко нещодавно також було закуплено 8 снігоприбиральних машин на базі трактора Foton, які завдяки своїй компактності та мобільності розраховані, в першу чергу, для прибирання від снігу тротуарів. Також придбано 2 евакуатори на базі автомобіля КрАЗ, які у разі надзвичайних ситуацій зможуть виконувати функції снігоприбиральної техніки та «визволяти з пастки» громадський транспорт і великовантажні автомобілі, які блокують рух іншого транспорту, створюючи затори на дорогах.

Віталій Кличко наголосив, що вже найближчими днями синоптики прогнозують сильні снігопади. «І ми робимо все, щоб впоратися з цим викликом», - додав мер.

Протягом останніх 3-х років «Київавтодор» отримав 107 одиниць спецтехніки, у тому числі 82 одиниці - снігоприбиральної. Це комбіновані машини зі змінним устаткуванням, соле- та піскорозкидувачі, трактори зі спеціальним обладнанням тощо. Серед них і 17 одиниць багатофункціональної снігоприбиральної техніки «МАN» і «Mercedes», яку у 2016 році столиця отримала в якості подарунку від уряду Німеччини за особистою домовленістю мера.

Віталій Кличко підкреслив, що загалом до зимового сезону «Київавтодор» підготував 377 одиниць снігоприбиральної техніки. Комунальні керуючі компанії в районах підготували 335 одиниць техніки: 195 тракторів та 140 одиниць малої механізації. Крім того, додав міський голова, на випадок затяжних снігопадів, укладено 159 договорів на залучення допоміжної прибиральної техніки організацій.

«Ми робимо все, щоб оновлювати парк і закуповувати сучасну прибиральну техніку. Наше завдання – швидко прибрати вулиці в разі негоди та забезпечити життєдіяльність міста», - сказав мер Києва.