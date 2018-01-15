У Києві попри спалах кору працюють всі школи (відео)

Карантин через кір. Частину українських шкіл закрили для відвідування через спалах інфекції.

Як ідеться в сюжеті ТСН, зокрема на вимушені канікули пішли школи Івано-Франківська. Там із початку року до інфекційної лікарні потрапили понад 30 дітей. Майже половину із них шпиталізували минулого четверга, 11 січня.

У 7-ми одеських школах відсьогодні запроваджують уроки по відеозв'язку.

Заборона на відвідування діє і в Києві, проте школи працюють.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві не щеплених від кору дітей не допускатимуть до навчання у школах та відвідування дитячих садків. Зазначалося, що у столичних навчальних закладах карантин не оголошується, але запроваджуються запобіжні та профілактичні заходи для недопущення епідемії кору. Також рекомендовано обмежити проведення спортивних і культурних масових заходів в столиці.

Проте як зазначив в. о. директора одної із столичних шкіл Євген Сидоркін, насьогодні у школі роздали повідомлення про те, що дітей без щеплення не допустять до занять за відповідного розпорядження КМДА. Але наразі такого розпорядження немає, тому діти відвідують школу.