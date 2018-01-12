Кличко проїхався новим трамваєм PESA, партія яких надійшла до столиці наприкінці минулого року​

Столична влада продовжує оновлювати рухомий склад громадського транспорту. І ми робимо все, щоб цей транспорт був сучасним та зручним. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час огляду нових трамваїв, які закупило місто. Мер також проїхався на одному з нових трамваїв PESA, які курсуватимуть на Борщагівський лінії швидкісного трамвая.

Кличко нагадав, що за минулі роки столиця закупила майже 100 автобусів, понад 100 тролейбусів і 45 трамваїв. Наприкінці грудня Київ отримав чергову партію сучасних польських трамваїв PESA 5-го покоління зі 100% низькою підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi. Більшість з них вже курсує на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. «Я дуже радий сьогодні презентувати нові трамваї. Оновлення рухомого складу транспорту - один з пріоритетів для столичної влади, - відзначив Кличко. - Зараз ми їдемо в трамваї 5-го покоління. Він відповідає всім європейським вимогам. І такий сучасний транспорт, як нині на Борщагівській лінії, повинен курсувати на всіх трамвайних маршрутах міста», - наголосив Віталій Кличко.

За його словами, в деяких районах міста потрібно перекласти трамвайні колії, щоб запустити нові сучасні трамваї. «І цього року ми запланували перекласти колії на кількох маршрутах. Це - перший крок. А згодом весь громадський транспорт в Києві повинен відповідати сучасним вимогам», - додав він. Зокрема, цього року передбачена реконструкція трамвайної лінії на Подолі, на Лівому березі, реконструкція трамвайних переїздів. Мер зауважив, що саме після цього будуть закуповуватися нові трамваї. Загалом в Києві рухомий склад трамваїв - близько 400 одиниць.

Віталій Кличко також розказав, що нові трамваї PESA вже почали оформлювати портретами видатних українців, киян. Зокрема: Анни Київської, Ярослава Мудрого, Сержа Лифаря, Владислава Городецького, Казимира Малевича, Івана Фундуклея, Марії Заньковецької, Олександра Вертинського та інших. Крім того, в кожному трамваї встановлений відеоекран, на якому демонструватимуть короткий відеоролик про ту чи іншу видатну особистість. «Це буде цікаво і корисно як киянам, так і туристам. Адже це - історія нашого міста», - підкреслив Київський міський голова. Першими на маршрут вже виходять "Анна Київська" та "Ярослав Мудрий".

Віталій Кличко також розповів чим зумовлений вибір саме трамваїв польського виробництва. «Одна з домовленостей з польською стороною - відкрити сервісний центр в Києві, а згодом і збирати трамваї в столиці. Це - робочі місця для киян, це інвестиції і це трамваї, на яких буде написано «Зроблено в Києві», - додав мер столиці. Крім того, зауважив він, зі Львова до Києва повинні були надійти закуплені трамваї, однак терміни їх поставки постійно змінюються. «Вони вже повинні були їздити Києвом, але ми досі чекаємо, коли ж ці трамваї прибудуть до столиці», - сказав Київський міський голова.

Віталій Кличко також наголосив, що щоденно пасажиропотік на Борщагівській лінії швидкісного трамвая становить 160 тисяч осіб. Наразі триває капітальний ремонт станцій на цій лінії.

Кличко також оглянув відремонтовану і оновлену станцію лінії швидкісного трамвая «КПІ». Вже відремонтована і станція «Польова». Оновлення всіх станцій планують завершити до кінця весни цього року. Капітальний ремонт включає повний ремонт систем електропостачання із заміною електрощитового обладнання; заміну розбитого, відсутнього скла навісів над платформами та повну обробку металоконструкцій; заміну покриття фем на платформах; відновлення зовнішнього покриття парапетів платформ; відновлення підлоги та стелі у вестибюлях станцій. Крім того, передбачена повна заміна всіх вхідних груп на входах та виходах зі станцій; ремонт підземних переходів з відновленням освітлення; влаштування декоративного підсвічування входів до переходу та самого переходу; заміна систем навігації.

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Віталій Кличко також зауважив, що столична влада робить все, щоб пересуватися Києвом громадським транспортом було комфортно всім, зокрема маломобільним групам населення. Наприклад, у 2016 році було встановлено 18 підйомників для маломобільних груп населення на 5-х станціях Борщагівської лінії швидкісного трамвая. Крім того, минулого року був проведений тендер на закупівлю підйомників для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. У 2017 році вже встановлено 2 комплекти підйомників на ст. «Польова».

Також передбачені кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування подовження Борщагівської лінії швидкісного трамвая до Палацу спорту. Зокрема, в планах будівництво 9 нових станцій швидкісного трамвая.