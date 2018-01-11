Кличко доручив зупинити скандальне будівництво на Печерську

Незаконне будівництво на Мічуріна, 44 зупинене. Прокуратура повинна з’ясувати всі правові обставини цієї забудови, а поліція - забезпечити дотримання правопорядку. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції відповідного будівництва, на яку він запросив прокурора Києва Романа Говду та керівника головного управління Національної поліції столиці Андрія Крищенка.

«Зараз ми перебуваємо на Печерську, де вартість землі чи ненайдорожча в Україні. Тут виникла конфліктна ситуація, бо будівництво ведеться без будь-яких дозвільних документів. І я вдячний, що громадськість звернулася до нас, повідомила про цей об’єкт. Забудовник повинен невідкладно зупинити це будівництво», - сказав столичний голова. Він наголосив, що була проведена перевірка, яка підтвердила відсутність необхідних дозволів, будівельних умов, проекту, документів на землю та погоджень міської влади. «Тут почалося будівництво і це викликало обурення у громадськості, у місцевих мешканців. Ми виїхали на місце. Я запросив керівника Київської поліції та прокурора столиці, щоб вони побачили це будівництво та взяли ситуацію під особистий контроль. Ми повинні діяти виключно в правовому полі, щоб таких хаотичних забудов не було, - додав Віталій Кличко. - Тому у мене прохання до прокуратури та поліції відповідно до їх обов’язків виконати моє звернення щодо вивчення цього питання та припинення будівництва. Паркан буде демонтований. Будівництво - припинене. І ми чекаємо від правоохоронних органів висновків щодо цього будівництва. Такої будівельної анархії в столиці не повинно бути!» - підкреслив Київський міський голова.

Крім того, наголосив Віталій Кличко, до безвідповідальних забудовників повинні бути застосовані відповідні правові заходи, щоб припинити хаотичну забудову столиці. «Будь-яке будівництво має бути узгоджене відповідно до закону. А ті, хто порушують закон, повинні за законом і відповідати», - підкреслив Кличко. Він наголосив, що жодних виключень не повинно бути, незважаючи на фінансові важелі чи політичні зв’язки забудовників.

У свою чергу, представник забудовника в присутності прокурора Києва та глави столичної поліції сказав про припинення будівництва.

Мер Києва також доручив представникам столичного благоустрою забезпечити демонтаж паркану навколо цього будівництва. Демонтаж розпочали одразу після інспекції.