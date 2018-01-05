Кличко закликав німецьких політиків до подальшої підтримки України

Мер Києва Віталій Кличко виступив на щорічній конференції партії Християнсько-соціальний союз Німеччини та відповів на запитання німецьких політиків. Захід відбувся у баварському місті Зеон, повідомляє прес-служба КМДА.

Кличко наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки західних партнерів.

«Як Україна зацікавлена в підтримці сильних і успішних партнерів та сусідів, так і Європа сьогодні зацікавлена в стабільній і сильній Україні», – зазначив мер Києва.

Дискусія однієї з панелей конференції була присвячена економічній ситуації, викликам, яким сьогодні протистоїть Україна, та змінам, які Україна повинна втілити. Зокрема, йшлося і про невідкладність ефективної боротьби з корупцією, яка заважає розвитку української держави.

«Німців сьогодні дуже цікавить, як надалі розвиватиметься Україна, врегулювання ситуації на сході нашої держави, лунало і багато питань щодо боротьби з корупцією, – сказав Віталій Кличко. – Йшлося про підтримку України – фінансову та політичну. Це сьогодні дуже важливо для нашої країни», – наголосив Кличко в коментарі журналістам.

Християнсько-соціальний союз – політична партія, яка входить до блоку з Християнсько-демократичною партією Німеччини (ХДС-ХСС), та має з нею об’єднану фракцію в Бундестазі. ХСС є правлячою партією землі Баварія.

У конференції Християнсько-соціального союзу взяли участь глава партії, прем’єр-міністр Баварії Хорст Зеєгофер, голова групи ХСС у Бундестазі Олександр Добріндт.

Цього року в Києві планують відкрити представництво землі Баварія в Україні.