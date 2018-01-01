У Києві завершилися заходи з нагоди 109-ї річниці з дня народження Бандери

У центрі Києва завершилися заходи з нагоди 109-ї річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Як передає кореспондент УНІАН, смолоскипна хода на честь дня народження Бандери завершилася віче на Майдані Незалежності. Учасники акції перекрили три смуги руху на вулиці Хрещатик біля Майдану Незалежності, де було встановлено імпровізовану сцену.

Читайте такожНа Майдані Незалежності у Києві учасники смолоскипної ходи проводять віче"Сьогодні, друзі, дуже важливо, що разом зібралися фактично всі націоналістичні сили, всі патріотичні сили, тому що саме за ними майбутнє. Тому що, якщо хтось вважає, що в Україні можлива революція без націоналістів, то вони глибоко помиляються, так само як хтось, можливо, вважав це чотири роки тому під час Революції гідності", - заявив, виступаючи зі сцени, народний депутат України Андрій Іллєнко.

Він наголосив, що націоналісти найбільше пролили крові і під час Революції гідності, і на Донбасі. "І ми розуміємо, що кров українців, яка проливається на сході нашої держави, проливається не заради олігархічних недобитків, не заради бариг, не заради їхніх офшорів, їхніх корупційних схем, їхньої брехні, їхнього страху, а вона проливається заради великої Української держави", - підкреслив Іллєнко.

У цьому зв'язку він додав, що завданням націоналістів є саме побудова цієї держави. На його переконання, нинішня влада не є українською за духом.

"Сьогодні перед нами стоять великі виклики. Ми розуміємо, що наступний рік буде дуже важким. Ми розуміємо, що нинішня влада хоче йти на злочинні кроки. Вони хочуть розпродати українську землю. Вони хочуть розпродати залишки українських стратегічних підприємств. Вони хочуть здати Україну через ганебні Мінські угоди", - зазначив Іллєнко.

Своєю чергою член вищої ради партії "Національний корпус" Олександр Алфьоров назвав корупцію одним з головних викликів, які стоять перед державою. "Ця держава знаходиться без пам'яті. Ця влада знаходиться над усім тим, що ми називаємо Україною", - сказав Алфьоров.

Член проводу "Правого сектору" Дана Виноградова закликала учасників акції об'єднатися перед тими викликами, які стоять перед Україною. "Одного разу в історії України вже була подібна ситуація, коли толерантні ліберали втратили Українську державу. І зараз українська нація має бути як ніколи згуртована. Українська нація має бути під єдиним началом, під началом людей, які вірять в свій народ, які вірять в свою державу, під началом людей, які жертвують щодня і щохвилини за свою націю і за свій народ без жодного для себе зиску", - наголосила Виноградова.

На її переконання, треба не допустити, аби "негідники", використовуючи простих людей, "розчистили собі шлях до влади".