На Майдані Незалежності у Києві учасники смолоскипної ходи проводять віче

На Майдані Незалежності у Києві проходить віче за участі учасників смолоскипної ходи з нагоди 109-ї річниці від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Читайте такожУ Києві почався смолоскипний марш до дня народження провідника ОУН Бандери (фото)Як передає кореспондент УНІАН, прихильники політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", національно-визвольного руху "Правий сектор", партії "Національний корпус" та інших націоналістичних організацій зі смолоскипами пройшлися центральними вулицями столиці від парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності.

На проїжджій частині вулиці Хрещатик, біля Майдану Незалежності, вони встановили імпровізовану сцену. Наразі тут відбувається віче, на якому згадують Бандеру та героїв, які боронять Україну від російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувся смолоскипний марш з нагоди річниці з дня народження Бандери. Як передає кореспондент УНІАН, у ньому брали участь понад тисяча прихильників «Свободи», «Правого сектора», «Національного корпуса» та інших націоналістичних організацій. Учасники акції зібралися у парку Шевченка, звідки вирушили центральними вулицями столиці до Майдану Незалежності. За даними Міністерства внутрішніх справ, у марші брали участь кількасот осіб, колону супроводжували близько 100 правоохоронців.

Раніше у МВС повідомляли, що 1 січня у 20 регіонах України заплановано проведення 54 масових заходів з нагоди відзначення річниці з дня народження Бандери, у яких візьмуть участь понад 8,4 тисяч осіб. До охорони порядку залучатимуть майже 2 тисячі правоохоронців.