У Києві почався смолоскипний марш до дня народження провідника ОУН Бандери (фото, відео)

Понад тисяча прихильників політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", національно-визвольного руху "Правий сектор", партії "Національний корпус" та інших націоналістичних організацій у центрі Києва проводять смолоскипний марш з нагоди 109-ї річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Читайте такожБезпеку під час заходів до річниці з дня народження Бандери забезпечать майже 2 тисячі правоохоронцівЯк передає кореспондент УНІАН, хода розпочалася з проїжджої частини вулиці Володимирської, на якій учасники маршу перекрили чотири смуги.

Учасники смолоскипної ходи тримають у руках прапори України, червоно-чорні прапори, «Національного корпусу», а також символіку"Свободи", «Правого сектору», «Конгресу українських націоналістів», всеукраїнської організації «Сокіл» та інших націоналістичних об'єднань.

На початку колони учасниця акція несе портрет Бандери.

Учасники маршу пройдуть вулицею Володимирська, бульваром Тараса Шевченка, вулицею Хрещатик і завершать акцію проведенням віче на Майдані Незалежності.

Смолоскипний марш відбувається під гаслом "За славу героїв, за майбутнє дітей!".

Перед початком маршу народний депутат України Андрій Іллєнко запевнив журналістів, що хода буде мирною.

За його словами, сьогоднішня хода стосується не лише історії, а й актуальних питань сьогодення. "По завершенню маршу відбудеться мітинг. На мітингу будуть обговорюватися не тільки питання історії, але і актуальні політичні питання сьогодення, і, власне, плани патріотичних націоналістичних сил на рік: як ми бачимо ситуацію в країні, що ми вважаємо необхідно зробити для того, щоб припинити цей бардак, який є в нашій державі, припинити абсолютну бездіяльність, корупційність і антинародність нинішньої влади", - заявив Іллєнко.

Смолоскипний марш супроводжують правоохоронці.