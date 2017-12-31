Кличко про справу Довгого: якщо буде така динаміка, то скоро і Черновецький повернеться

Такі, як екс-секретар Київради Олесь Довгий, повинні нести відповідальність за свої незаконні дії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Newsone.

«Якщо людина порушує закон, ніяких виключень не повинно бути. Вона має відповідати за свої дії», - сказав мер Києва.

Кличко зауважив, що був депутатом Київради, коли Довгий був секретарем Київради. «Я був депутатом в той час. І бачив, як приймалися рішення, які були маніпуляції, відбувався дерибан землі», - сказав Віталій Кличко.

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Він зауважив, що деякі колишні депутати Київради стали народними депутатами і при перевірці правоохоронцями їхніх дій заявляють про нібито політичні переслідування і уникають належного покарання. «Якщо буде така динаміка, то так і Черновецький скоро повернеться і буде розказувати як гарно він працював», - додав Віталій Кличко.

В той же час він підкреслив, що багато проблем в столиці, які є нині, дісталися діючій владі у спадок. «Адже розкрадалися великі гроші, кошти не вкладалися в інфраструктуру нашого міста. Це, на жаль, гальмувало розвиток нашого міста. І моє завдання - відновити динамічний розвиток Києва», - підкреслив Віталій Кличко.