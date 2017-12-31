За останні два роки доходи бюджету Києва зросли майже вдвічі

Столичній владі вдалося майже вдвічі збільшити доходи бюджету Києва впродовж останніх двох років. І ці кошти спрямовуються на фінансування пріоритетних сфер. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Newsone.

Кличко наголосив, що Київрада затвердила бюджет-2018 із дохідною частиною 49,1 млрд грн. При цьому він нагадав, що два роки тому бюджет столиці був 27 млрд грн. «Наше завдання - наповнювати бюджет, щоб ці гроші вкладати в розвиток інфраструктури. І результат ми вже бачимо», - сказав Київський міський голова.

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За словами мера, саме збільшення доходів бюджету дало змогу цього року побудувати та реконструювати 10 дитячих садків та 3 нових школи.

Кличко додав, що найбільше коштів наступного року міська влада планує спрямувати на освіту киян. Зокрема, на це буде виділено 13,6 млрд грн. При цьому, зауважив мер, 9,1 млрд грн планується спрямувати на охорону здоров’я та 8,7 млрд грн – на соціальний захист киян. «Фінансування освіти збільшили на 28%, медицини – 19% та соцзахисту – на 18% у порівнянні з минулим роком. І це позитивна динаміка, яку ми плануємо зберегти», - підкреслив Віталій Кличко.