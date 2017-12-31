Кличко: Навесні ми презентуємо концепцію розвитку сфери паркування в столиці

Навесні наступного року ми презентуємо концепцію розвитку сфери паркування в столиці, що дозволить нарешті навести лад на вулицях Києва. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Newsone.

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Він нагадав, що парламент нарешті ухвалив в цілому закон щодо паркування, який дає повноваження місцевій владі навести лад з паркуванням на вулицях міст. За словами Кличка, нині в Києві ми спостерігаємо хаотичне паркування, оскільки водії кидають свої автівки в заборонених місцях для паркування. «Багато паркінгів порожні тому, що кожен водій керується логікою - чому я повинен платити за паркінг, коли я можу залишити свою автівку де завгодно і мені за це нічого не буде», - сказав мер Києва.

Він додав, що ухвалення закону про паркування дозволить і залучити інвестиції в будівництво нових паркінгів, в тому числі перехоплюючих на околицях міста. «Ми також будемо будувати перехоплюючі паркінги. Людина повинна знати, якщо приїхати в центр Києва, то припаркуватися буде дорого», - підкреслив міський голова. За словами Віталія Кличка, це є світовою практикою. «Це працює в усьому світі. І навесні ми презентуватимемо концепцію розвитку парковок в місті Києві», - додав Київський міський голова.