Кличко пообіцяв наступного року показати проект Генплану Києва

Наступного року столична влада презентує проект Генерального плану Києва. Про це в ефірі телеканалу Newsone заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон, і що планується будувати», - сказав Віталій Кличко.

Читайте такожКличко пообіцяв наступного року продовжити реалізацію масштабних інфраструктурних проектів в КиєвіВін наголосив, що необхідно покласти край хаотичній забудові в столиці. Крім того, додав мер, слід ввести практику, що одночасно з житловими будинками має будуватися соціальна інфраструктура. Зокрема, йдеться про школи, дитячі садки та медичні заклади.

«Це повинен бути стратегічний план розвитку нашого міста. Але, однозначно, без громадських обговорень ми його затверджувати не будемо», - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві наступного року відремонтують ще 10 парків.