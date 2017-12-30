Кличко опублікував свій "фотозвіт" за рік (відео)

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив фотопідбірку з яскравими моментами 2017 року. Підбірка з фото оприлюднена на офіційному каналі партії "Удар" Віталія Кличка на Youtube.

"Друзі! Цей рік був непростим, напруженим, але результативним. 2017-й в фото", - написав Віталій Кличко.

Як відомо, раніше брати Клички у костюмах Дідів Морозів побажали українцям не соромитися і вірити в чудеса. Також колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко висловив упевненість, що відносини між Україною та Росією покращаться.