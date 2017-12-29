Брати Клички згадали дитинство, та перевдягнувшись у дідів Морозів, привітали українців на Софійській площі (фото)

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Святковий відеоролик він записав разом з братом Володимиром і виклав його на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

У відеоролику мер Києва спочатку вдома роздивляється подарунки, про які мріяв у дитинстві, – фігурки індіанців і кубик Рубіка та куштує чурчхелу – “смак дитинства”, як каже мер. У цей час в костюмі Діда Мороза з’являється Володимир Кличко, який, власне і приніс подарунки брату.

“Новий рік та Різдво… Найсвітліші очікування і щемливі спогади дитинства. Насправді, всі ми, як і в дитинстві, мріємо про казку та новорічне диво. Не треба цього соромитися. І диво обов’язково станеться”, - переконує Віталій Кличко.

Брати Клички в костюмах Дідів Морозів відвідали і Різдвяне містечко на Софійській площі, поспілкувалися та пофотографувалися з дітьми і дорослими.

“Кожен з нас вірить, що наступний рік буде кращим, вдалішим, і виповняться найзаповітніші мрії”, - зазначив мер Києва.

Брати Клички побажали всім українцям миру, любові рідних та близьких і див навколо – маленьких і великих. “Творіть добро і воно йтиме за вами!” – закликали киян Віталій і Володимир.